Смерть моряків, брифінг Зеленського, розслідування "Офшор95": головні новини 3 жовтня

Володимир Зеленський дав брифінг у Трускавці. Українські моряки з невідомих причин загинули у Бангладеш. У Києві вийшло розслідування "Офшор 95" про начебто офшори Володимира Зеленського. ЦВК Грузії оголосила результати виборів: партія Саакашвілі поступилась правлячій політсилі. Такими були головні новини 3 жовтня.

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Володимир Зеленський дав брифінг у Трускавці

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський 3 жовтня провів брифінг у Трускавці, куди український лідер прибув на з'їзд фракції "Слуга народу".

Під час розмови з журналістами президент обговорив питання, які наразі перебувають на порядку денному в українській політиці. Зокрема, мовилося про ймовірне відкликання спікера Дмитра Разумкова та справу Міхеіла Саакашвілі. Зокрема Зеленський заявив, що:

відставка Разумкова з посади глави Верховної Ради – внутрішньофракційне питання. "СН", яка делегувала Разумкова на цю посаду, має до нього "мільйон питань" – більшість з них адресовані Разумкову не як голові Верховної Ради, а насамперед як людині, яку делегувала команда. Президент додав, що відстороненість спікера від "Слуги народу" має конкретне пояснення, адже спікер бачить особисте політичне життя;

Україна не залишиться осторонь справи Міхеїла Саакашвілі у Грузії, натомість домагатиметься повернення Саакашвілі, який є її громадянином. Триватиме активна робота. До неї долучаться усі необхідні інституції;

готовий зустрітися з Володимиром Путіним – ця розмова потрібна не лише Україні, але й Росії. Адже зустріч тет-а-тет може принести "неочікуваний результат". Зеленський готовий зустрітись і в нормандському форматі;

несе найбільшу відповідальність за зустрічі з олігархами. Вона може вдарити і по рейтингу президента, і по рейтингу "Слуги народу".

Окрім того, президент вперше прокоментував ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна та зазначив, що чекає висновків правоохоронців. Щодо обстрілу авто помічника президента Шефіра запевнив – правоохоронці вже викликали "багато людей з дуже відомим іменами".

Щодо вагнерівців, Зеленський сказав: "Гетьман Порошенко, мені здається, він казав, що він брав участь у цій операції. Мені здається, що його треба і допитувати". Щодо другого терміну, заявив – має намір виконати усі свої обіцянки до кінця першої каденції.

Українські моряки з невідомих причин загинули у Бангладеш

Фракція "Слуга народу" на вихідних приїхала на з'їзд в Трускавець. Там нардепи підсумували 2 роки роботи та мали переоцінити подальші завдання політсили.

Джерело: FleetMon

У Бангладеш на борту суховантажного судна AP ASTAREA загинули 2 українських моряків – Геннадій Яценко та Костянтин Єрмак.

У загиблих не було симптомів коронавірусу та не мовиться про насильницькі смерті.

Точну причину загибелі українських моряків озвучать після результатів розтинів. Судно відвідав помічник портового санітарного лікаря – доктор медичних наук Нурул Абсер.

Відомо, що 31-річний Єрмак працював на кораблі слюсарем. Його тіло знайшли у власній каюті. Коли Яценко побачив загиблого колегу, – раптом почав задихатися. Моряка зняли з судна та катером транспортували до найближчого медзакладу.

Водночас лікарі констатували смерть. За попередніми даними, Яценко міг піти з життя через серцевий напад.

У Києві вийшло розслідування "Офшор 95" про начебто офшори Володимира Зеленського

Джерело: slidstvo info

У Києві видання "Слідства. Інфо" опублікувало розслідування "Офшор 95", де розповідають про нібито офшори Володимира Зеленського.

Журналісти заявили: "Компанії президента Зеленського через павутиння офшорних компаній можуть бути пов'язані з брудними грошима олігарха Ігоря Коломойського".

Зокрема журналісти розповіли:

під час переходу студії "Квартал 95" на канал Ігоря Коломойського Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній й наразі вона володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів. Офшорні компанії Коломойського могли перерахували офшорним компаніям з оточення Зеленського понад 40 мільйонів доларів. Запитання журналістів чи можна було у структурі власності обійтися лише українськими компаніями, а отже сплачувати податки до українського бюджету, один з ймовірних причетних Борис Шефір переадресував законотворцям "які таку ситуацію створили";

про підтвердження причетності власника "Епіцентру" Гереги до бізнесу в окупованому Криму. Зокрема, що "Pandora Papers виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі, які пов'язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму";

про ймовірну причетність менеджерів компаній олігарха Ігоря Коломойського до спроби захоплення контрольного пакету кіностудії на березі Чорного моря.

Окрім того, журналісти розповіли про ймовірну купівлю дочкою Бориса Ложкіна елітної нерухомості в престижному районі Лондона. Нібито відразу після призначення самого Ложкіна главою адміністрації президента Петра Порошенка.

Виведення грошей з "Приватбанку" та літак Ахметова за 50 мільйонів доларів

Журналісти також розповіли про участь у схемі виведення грошей із "Приватбанку" великих юридичних компаній, які створювали і обслуговували офшорні компанії.

Провайдери послуг для офшорів дезінформували фінансові моніторинги відразу декількох країн світу щодо того, хто ж стоїть за компаніями-прокладками, через рахунки яких пройшли сотні мільйонів доларів, виведених із "Приватбанку",

– стверджують журналісти.

Також вони описали частину ймовірних схем виведення грошей. Додали також, що "ані Ігор Коломойський, ані Геннадій Боголюбов не коментують знахідки".

Ба більше, журналісти також розповіли про ймовірні офшори Ріната Ахметова. Зокрема мовиться ймовірну реєстрацію нових компаній, ціллю яких юристи вказують "володіння літаком".

"Сума кредиту не згадана у документах, однак ринкова вартість судна перевищує 50 мільйонів доларів", – мовиться у повідомленні.

ЦВК Грузії оголосила результати виборів: партія Саакашвілі поступилась правлячій політсилі

Джерело: "Руставі-2"

У Грузії 2 жовтня відбулись муніципальні вибори. Громадяни вибирали мерів 64 муніципалітетів і 1 388 депутатів районних зборів (сакребуло).

У Грузії опрацювали протоколи з 3740 виборчих дільниць з 3743. За результатами офіційного підрахунку, на виборах до органів місцевого самоврядування правляча "Грузинська мрія" здобула 46,65% голосів.

Опозиційна партія Єдиний національний рух", яку очолюють соратники Міхеіла Саакашвілі здобула 30,7%. Вона на другому місці.

Результати інших партій:

Партія Георгія Гахарії "За Грузію" – 7,79%.

"Лело для Грузії" – 2,71%,

Решта партій менше ніж 2% голосів.

До речі, між представниками влади та грузинськими опозиціонерами була укладена угода, яку засвідчили посередники з ЄС. Якщо "Грузинська мрія" набере менше ніж 43%, то влада буде змушена провести дострокові парламентські вибори.

Напередодні виборів до Грузії повернувся третій президент країни Міхеіл Саакашвілі . Його затримали 1 жовтня. Проти нього у 2014 році в країні порушили кілька кримінальних справ: у 2018 році заочно засудили до 3 років ув'язнення за перевищення повноважень та на 6 років ув'язнення за причетність до побиття у 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.

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