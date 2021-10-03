Про це голова комітету з питань фінансів Верховної Ради повідомив в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

До теми "Слуги народу" зберуться, щоб знайти заміну Разумкову, – Зеленський

Поки це не обговорювалось, в принципі, – Гетманцев

Щодо позбавлення Разумкова повноважень нардепа, наголосив Гетманцев, то цей варіант є – що зрозуміло будь-якому юристу.

Проте для цього необхідні юридичні дії з боку не фракції, а партії "Слуга народу". Наскільки мені відомо, поки це не обговорювалось в принципі,

– сказав Гетманцев.

Зазначимо, що раніше в ефірі одного з українських телеканалів Разумков заявив, що не виключає, що його позбавлять мандата. Наразі політик є позафракційним депутатом.



Тим часом, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що поки на фракції не обговорювали цього.

Цікаво! Президент Володимир Зеленський у Трускавці повідомив, що питання відкликання голови Верховної Ради – внутрішньофракційне. І, як почув глава держави, у "слуг народу" до Разумкова "мільйон питань".

Актуально "Слуги" розповіли, коли почнуть процедуру відставки Разумкова у Раді

Що відомо про відкликання Дмитра Разумкова