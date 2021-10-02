Відповідне рішення "слуги" схвалили на виїзному засіданні у Трускавці 2 жовтня. Про це заявила речниця партії Юлія Палійчук.

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Шляхом голосування депутати фракції вирішили з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із посади,

– розповіла Палійчук.

Нагадаємо, раніше прессекретарка "Слуги народу" казала, що станом на 17:30 фракція зібрала 150 підписів, які необхідні для того, щоб зареєструвати постанову про відставку. За словами нардепки Юлії Гришиної, голоси збирали "у спокійній атмосфері без будь-якого тиску".

Що відомо про відкликання Разумкова

30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав процес зняття з посади Дмитра Разумкова. Він доручив видати підписні листи. Сам Разумков наголосив, що процесу не перешкоджатиме.

Перед тим політик казав, що за власним бажанням у відставку не піде. Він покине посаду лише, якщо так вирішать народні депутати.

Наразі головним кандидатом на посаду голови Верховної Ради є віцеспікер Руслан Стефанчук.

Зверніть увагу! В Офісі Президента наголосили, що Володимир Зеленський не причетний до процесу відкликання Разумкова. Водночас на засіданні у Трускавці глава держави заявив журналістам, що усі члени "Слуги народу" мають дотримуватися програми партії. Адже за неї й голосувати 73% виборців. У разі, якщо конкретний політик має інші погляди, тоді йому слід "жити своїм особистим життям".