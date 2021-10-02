Соответствующее решение "слуги" одобрили на выездном заседании в Трускавце 2 октября. Об этом заявила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

Интересно Большая ошибка Димы, – Зеленский прокомментировал ситуацию с Разумковым

Путем голосования депутаты фракции решили с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности,

– рассказала Палийчук.

Напомним, ранее пресс-секретарь "Слуги народа" говорила, что по состоянию на 17:30 фракция собрала 150 подписей, которые необходимы для того, чтобы зарегистрировать постановление об отставке. По словам нардепа Юлии Гришиной, голоса собирали "в спокойной атмосфере без какого-либо давления".

Что известно об отзыве Разумкова

30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процесс снятия с должности Дмитрия Разумкова. Он поручил выдать подписные листы. Сам Разумков подчеркнул, что процессу не будет препятствовать.

Перед тем политик говорил, что по собственному желанию в отставку не уйдет. Он покинет должность только, если так решат народные депутаты.

Сейчас главным кандидатом на должность председателя Верховной Рады является вице-спикер Руслан Стефанчук.

Обратите внимание! В Офисе Президента подчеркнули, что Владимир Зеленский не причастен к процессу отзыва Разумкова. В то же время на заседании в Трускавце глава государства заявил журналистам, что все члены "Слуги народа" должны придерживаться программы партии. Ведь за нее и голосовали 73% избирателей. В случае, если конкретный политик имеет другие взгляды, тогда ему следует "жить своей личной жизнью".