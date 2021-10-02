Подписи за отзыв Разумкова уже собрали
Для регистрации постановления об отзыве председателя Верховной Рады необходимо не менее 150 подписей нардепов. Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что по состоянию на 17:30 2 октября их уже собрали.
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По состоянию на 17: 30 под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины,
– подчеркнула Палийчук.
Отметим, в обед Александр Качура говорил, что за снятие Разумкова с должности подписались уже 120 нардепов. Вместе с тем Алексей Устенко утверждал, что их уже более 160. Вероятно, нардеп перепутал.
По словам Юлии Гришиной, подписи собирали "в спокойной атмосфере без какого-либо давления".
Что известно об отзыве спикера парламента
- 30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процесс снятия с должности Дмитрия Разумкова. Он поручил выдать подписные листы.
- В тот же день пресс-секретарь спикера парламента заявила, что письма уже готовы и их можно забрать в аппарате Рады.
- Сейчас главным кандидатом на должность председателя Верховной Рады является вице-спикер Руслан Стефанчук.
- Кстати, сам Разумков предполагает, что его могут попытаться лишить и депутатского мандата.