Подписи за отзыв Разумкова уже собрали

Для регистрации постановления об отзыве председателя Верховной Рады необходимо не менее 150 подписей нардепов. Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что по состоянию на 17:30 2 октября их уже собрали.

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По состоянию на 17: 30 под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины,

– подчеркнула Палийчук.

Отметим, в обед Александр Качура говорил, что за снятие Разумкова с должности подписались уже 120 нардепов. Вместе с тем Алексей Устенко утверждал, что их уже более 160. Вероятно, нардеп перепутал.

По словам Юлии Гришиной, подписи собирали "в спокойной атмосфере без какого-либо давления".

Что известно об отзыве спикера парламента