Підписи за відкликання Разумкова вже зібрали

Для реєстрації постанови про відкликання голови Верховної Ради необхідні щонайменше 150 підписів нардепів. Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що станом на 17:30 2 жовтня їх вже зібрали.

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Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України,

– наголосила Палійчук.

Зауважимо, в обід Олександр Качура казав, що за зняття Разумкова з посади підписалися вже 120 нардепів. Водночас Олексій Устенко стверджував, що їх вже понад 160. Ймовірно, нардеп переплутав.

За словами Юлії Гришиної, підписи збирали "у спокійній атмосфері без будь-якого тиску".

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