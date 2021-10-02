Підписи за відкликання Разумкова вже зібрали
Для реєстрації постанови про відкликання голови Верховної Ради необхідні щонайменше 150 підписів нардепів. Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що станом на 17:30 2 жовтня їх вже зібрали.
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Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України,
– наголосила Палійчук.
Зауважимо, в обід Олександр Качура казав, що за зняття Разумкова з посади підписалися вже 120 нардепів. Водночас Олексій Устенко стверджував, що їх вже понад 160. Ймовірно, нардеп переплутав.
За словами Юлії Гришиної, підписи збирали "у спокійній атмосфері без будь-якого тиску".
Що відомо про відкликання спікера парламенту
- 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав процес зняття з посади Дмитра Разумкова. Він доручив видати підписні листи.
- У той же день речниця спікера парламенту заявила, що листи вже готові і їх можна забрати в Апараті Ради.
- Наразі головним кандидатом на посаду голови Верховної Ради є віцеспікер Руслан Стефанчук.
- До речі, сам Разумков припускає, що його можуть спробувати позбавити й депутатського мандату.