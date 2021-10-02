На зібрання народні обранці почали з'їжджатися з самого ранку п'ятниці, 1 жовтня. Селились у найвідоміших готелях курорту. Як запевняли: усе оплатили самі.

Цікаво Відкликання Разумкова: "слуги" зібрали достатньо підписів

З'їзд депутатів фракції проходить у готелі Rixos Prykarpattya. Впродовж 2 днів нардепи та урядовці обговорювали на закритих засіданнях державницькі питання. Від війни на Донбасі до глобальної трансформації країни.

Особливі акценти – на розвиток економіки та рівня життя громадян. За словами голови комітету Ради з питань соціальної політики Тетяни Третьякової, мовилось про транспортні пільги, пенсійну реформу та трудовий кодекс.

Нардепи обговорили правоохоронну систему України

Не оминули і правоохоронну систему. До Трускавця запросили генпрокурора, очільників Міністерства внутрішніх справ та Національної агенції запобігання корупції. Розмові з силовиками присвятили цілий блок. Зокрема, змінам у прокуратурі.

Після атестації в нас залишилося 7 700 прокурорів. 36% вийшло з системи, це дуже багато для державницької інституції. Атестація була жорстка,

– наголосила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Та найголовніше питання зустрічі – чи будуть депутати збирати підписи за відставку спікера ради Дмитра Разумкова. Інтригу тримають до останнього. Однак підписні листки очільник фракції до Трускавця прихопив.

"Якщо він (Разумков – 24 канал) вирішить гратися в холодну регламентну війну і не дасть нам приймати закони з тою швидкістю, з якою ми маємо приймати, тоді ми просто будемо знімати його з посади", – зазначив Давид Арахамія.

"Слуги народу" зустрілись у Трускавці: дивіться сюжет 24 каналу

Нардепи збирають підписи за відставку Разумкова

По обіді суботи збір підписів за відставку Дмитра Разумкова активізувався. Самі "слуги" заявили, що мають вже 160 автографів парламентарів, тоді як процедура відкликання вимагає лише 150.

При цьому кампанія підписання продовжується, тож, вочевидь, у Верховній Раді вже незабаром можуть відбутися великі зміни.

"Слуги" розповіли про свої плани "підкорити Львів"

На "Велику фракцію" приїхало чимало ключових політиків та урядовців. Керівництво партії ділилось планами "підкорити Львів", який після останніх місцевих виборів "не зазеленів". На відміну від більшості обласних центрів та великих міст країни.

У нас є дуже серйозні цікаві амбітні плани для столиці нашої Західної України. Все-таки треба повертати Львів в "Слугу народу", а "Слугу народу" у Львів. Бо там в нас позиції такі не дуже після місцевих виборів склалися,

– резюмував голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

На другий день засідань у Трускавці прибув і Володимир Зеленський. Далі вже з ним "слуги народу" погоджуватимуть свої стратегічні плани.

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Натомість для президента це гарна можливість зазирнути в очі своїм партійцям, аби точно пересвідчитися: хто "свій", а хто – "чужий". Адже попереду в нього друга частина президентської каденції.