США ввели санкции против Тупицкого и Портнова, нашли тело Познякова: главные новости 9 декабря

США ввели санкции против Портнова, Тупицкого и его жены. Нашли тело львовянина Тараса Познякова, водителя BlaBlaCar, который исчез в 2016 году. Суд Италии окончательно оправдал нацгвардейца Маркива. На Львовщине попрощались с погибшим героем Русланом Нировым. Таковы были главные новости 9 декабря.

Самые важные новости Украины и мира сегодня:

Отметьте Как будет сокращаться госдолг Украины до 2024 года: Кабмин утвердил стратегию

США ввели санкции против Портнова и Тупицкого

Источник: Минфин США

Соединенные Штаты 9 декабря ввели санкции против экс-регионала Андрея Портнова и его фонда. Об этом сообщили на саммите за демократию.

Экс-регионал Портнов наладил связи с судами и правоохранительными органами благодаря взяткам. Также Андрею Портнову инкриминируют вмешательство в работу генпрокурора Украины и попытки повлиять на Конституционный суд,

– говорится в комментарии к санкционному списку.

Также санкции были введены против экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и его супруги Ольги. Санкции против него ввели по подозрению в причастности к коррупционным схемам. Также в причастности к взяточничеству подозревают его супругу.

Экс-глава Конституционного суда получил взятку в особо крупном размере во время своего пребывания в должности,

– говорится в сообщении.

В заявлении Госдепа подчеркнули, что США привержены сотрудничеству с международными партнерами для борьбы с коррупцией и введение санкций является одной из составляющих этого процесса.

Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала

Кстати, в Центре противодействия коррупции рассказали, что его жена Ольга была помощницей нардепа седьмого созыва Александра Бобкова, сотрудничающего с российскими оккупантами. Также она владеет 67% капитала компании Vega Financial в США.

Нашли тело львовянина, водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, который исчез в 2016 году

Источник: 24 канал

Сотрудники СБУ нашли тело Тараса Познякова – водителя BlaBlaCar, которого убили в 2016 году. Правоохранители квалифицировали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

В комментарии 24 каналу представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко рассказал, что сотрудники спецслужбы получили и сейчас проверяют данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства.

Уголовное производство квалифицировано по статье "Умышленное убийство",

– добавил спикер СБУ.

Служба безопасности нашла тело пропавшего Тараса Познякова / Фото СБУ

По информации СМИ, тело обнаружили вблизи трассы "Житомир – Киев" еще когда было тепло, но не смогли опознать. На прошлой неделе стали известны результаты экспертизы.

Что известно об исчезновении и убийстве Тараса Познякова

Львовянин Тарас Позняков 4 апреля 2016 года выехал в Киев на своем автомобиле Audi A6. Через сервис BlaBlaCar он подобрал двух попутчиков.

По дороге он исчез вместе с машиной, которую позже нашли в Киево-Святошинском районе.

В мае 2016 года объявила в розыск двух подозреваемых. Оказалось, что они сели в машину под другими именами. Зарегистрированных попутчиков звали Мазарчук Олег и Владимир Демьян. Впоследствии оказалось, что ехали Дмитрий Голуб и Луан Кинсигепп.

В августе правоохранители задержали Дмитрия Голуба, который был бывшим бойцом Правого сектора. Его приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

Другой соучастник преступления, гражданин России Луан Кинсигепп в марте 2019 года погиб из-за взрыва в Киеве. Подробнее читайте здесь.

Суд Италии окончательно оправдал нацгвардейца Маркива

Источник: фейсбук Олеся Городецкого

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив теперь полностью оправдан в Италии. Соответствующее решение принял Верховный кассационный суд страны.

Все иски отклонены. Решение миланского суда оставили в силе. Ура!

– написал активист в Фейсбуке.

Кстати, в ноябре 2020 года суд второй инстанции, а именно апелляционный суд Милана, отменил приговор Маркива. Его освободили за неимением доказательств его вины. После 3 лет заключения нацгвардеец вернулся в Украину. В мае 2021 года Маркив вернулся на службу. Параллельно он продолжает готовиться к кассационному рассмотрению своего дела.

Что известно о деле Маркива

В июне 2017 года украинского нацгвардейца Виталия Маркива арестовала итальянская полиция в аэропорту Болоньи. Его заподозрили в якобы убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

В июле 2019 году суд присяжных в Павии приговорил Маркива к 24 годам заключения якобы за причастность к убийству Роккелли.

Известно, что большинство доказательств якобы виновности Маркива в суде были от российских пропагандистов. Зато Украина настаивала на непричастности Маркива к преступлению. По информации украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела, который вели оккупанты.

В январе 2020 года Верховная Рада Украины поддержала совместное заявление, где отмечала, что дело украинца продемонстрировало очевидные нарушения верховенства права и гарантий на справедливый суд.

На Львовщине простились с погибшим героем Русланом Нировым

Источник: фейсбук Пустомытовского горсовета

В зоне боевых действий на Донбассе 5 декабря погиб защитник со Львовщины Руслан Ниров. Его похоронили в родном селе на Пустомытовщине.

35-летний защитник служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Боец был родом с Пустомытовщины. После его гибели на территории Пустомытовской городской территориальной общины с 7 по 9 декабря 2021 года объявили днями траура.

В знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, подчиненных предприятий, учреждений и организаций приспустили украинские флаги с черной лентой. Кроме этого, на рынках, в магазинах, кафе и других общественных заведениях запретили включать развлекательную музыку.

На Львовщине попрощались с погибшим героем – смотрите видео