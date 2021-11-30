Причиной такого решения судей КСУ является якобы отсутствие мест в суде по квоте президента. Поэтому приведение к присяге новоназначенных Петришина и Грищук было бы незаконным.

Напомним, Зеленский назначил двоих судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина

Конституционные полномочия Тупицкого не закончились

Конституционный суд состоит из 18 судей, по 6 из которых назначаются по трем разным квотам. Среди таковых и назначение президента. Однако по информации СМИ, в КСУ убеждены, что конституционные полномочия Александра Тупицкого и Александра Касминина не прекращены. Якобы поэтому они и отказались привести к присяге новых судей, поскольку тогда их было бы 8.

Таким образом Конституционный суд проигнорировал указ об отстранении Тупицкого и Касминина и назначении Петришина и Грищук. Дело об отстранении двjbх судей должен рассмотреть Верховный суд.

В Jфисе Президента заявили, что двjbх новых судей назначили на места, которые еще с марта являются вакантными. Однако в Конституционном суде заявили, что таких мест нет.

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