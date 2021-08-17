На Банковой уже успели даже подать апелляцию на решение суда. Теперь этот вопрос будет рассматривать Большая палата ВС.
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Если она (Большая палата Верховного Суда – 24 канал) оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ,
– пишут журналисты.
Напомним, Владимир Зеленский в марте подписал указ об отмене назначения Александра Тупицкого главой Конституционного Суда.
Что было после этого
- Впрочем, уже 14 июля Верховный Суд признал подписанный президентом документ незаконным и противоправным.
- В ОП заявили, что хотят обжаловать это решение, которое направлено против конкретных законов в отношении судей и правосудия.
- Глава государства был неприятно удивлен вердиктом кассационного суда в составе ВС. И имел целью подать соответствующую жалобу.
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