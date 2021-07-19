Для этого в ГБР открыли дело по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа Зеленского о Тупицком. Об этом сообщила председательствующая в этом процессе судья КАС ВС Наталья Коваленко.

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ГБР проверит обстоятельства принятия решения ВС

ГБР открыло уголовное производство по факту принятия 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решение в пользу судьи КС Александра Тупицкого.

В ГБР дело открыли еще 15 июля – на следующий день после решения суда.

ГБР проводит досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения относительно злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Действия ГБР: что известно

В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил КАС ВС предоставить ГБР:

надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по этому делу;

данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;

копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания во время рассмотрения дела № 9901/96/21.

Эти документы суд должен предоставить ГБР до 21 июля 2021 года. Кирилл Петрухин отметил, что уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований".

Что этому предшествовало

Владимир Зеленский в конце декабря 2020 года отстранил Тупицкого от должности главы КСУ. Впоследствии срок действия отстранения продлевали.

ГБР в январе 2021 года сообщило Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля. Позже открыли еще одно уголовное производство по подозрению в совершении самоуправства.

В марте 2021 года Владимир Зеленский отменил указ президента-беглеца Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

Тупицкий подал иск в Верховный суд. Верховный Суд 14 июля признал незаконным и противоправным указ Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.



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