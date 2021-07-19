Для цього у ДБР відкрили справу за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу Зеленського щодо Тупицького. Про це повідомила головуюча в цьому процесі суддя КАС ВС Наталія Коваленко.
До теми Удар по судовій реформі, – Веніславський про визнання незаконним указу щодо Тупицького
ДБР перевірить обставини ухвалення рішення ВС
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді КС Олександра Тупицького.
У ДБР справу відкрили ще 15 липня – наступного дня після рішення суду.
ДБР проводить досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення щодо зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.
Дії ДБР: що відомо
У зв'язку з цим, старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив КАС ВС надати ДБР:
- належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі;
- дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподілі позову;
- копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання під час розгляду справи № 9901/96/21.
Ці документи суд має надати ДБР до 21 липня 2021 року. Кирило Петрухін зазначив, що кримінальне провадження перебуває "на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань".
Що цьому передувало
- Володимир Зеленський наприкінці грудня 2020 року відсторонив Тупицького з посади глави КСУ. Згодом термін дії відсторонення продовжували.
- ДБР у січні 2021 року повідомило Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка. Пізніше відкрили ще одне кримінальне провадження за підозрою у вчиненні самоправства.
- У березні 2021 року Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Януковича щодо призначення Тупицького суддею КСУ.
- Тупицький подав позов до Верховного Суду. Верховний Суд 14 липня визнав незаконним та протиправним указ Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.
Головне про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу