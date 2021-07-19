Для цього у ДБР відкрили справу за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу Зеленського щодо Тупицького. Про це повідомила головуюча в цьому процесі суддя КАС ВС Наталія Коваленко.

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ДБР перевірить обставини ухвалення рішення ВС

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді КС Олександра Тупицького.

У ДБР справу відкрили ще 15 липня – наступного дня після рішення суду.

ДБР проводить досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення щодо зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Дії ДБР: що відомо

У зв'язку з цим, старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив КАС ВС надати ДБР:

належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі;

дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподілі позову;

копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання під час розгляду справи № 9901/96/21.

Ці документи суд має надати ДБР до 21 липня 2021 року. Кирило Петрухін зазначив, що кримінальне провадження перебуває "на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань".

Що цьому передувало

Володимир Зеленський наприкінці грудня 2020 року відсторонив Тупицького з посади глави КСУ. Згодом термін дії відсторонення продовжували.

ДБР у січні 2021 року повідомило Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка. Пізніше відкрили ще одне кримінальне провадження за підозрою у вчиненні самоправства.

У березні 2021 року Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Януковича щодо призначення Тупицького суддею КСУ.

Тупицький подав позов до Верховного Суду. Верховний Суд 14 липня визнав незаконним та протиправним указ Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.



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