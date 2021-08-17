На Банковій вже встигли навіть подати апеляцію на рішення суду. Тепер це питання розглядатиме Велика палата ВС.
Читайте також Тупицькому оголосили нову підозру: втручався у систему казначейства
Якщо вона (Велика палата Верховного Суду – 24 канал) залишить без змін рішення першої інстанції, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення ексглави КСУ,
– пишуть журналісти.
Нагадаємо, Володимир Зеленський у березні підписав указ про скасування призначення Олександра Тупицького главою Конституційного Суду.
Що було після цього
- Втім, вже 14 липня Верховний Суд визнав підписаний президентом документ незаконним і протиправним.
- В ОП заявили, що хочуть оскаржувати це рішення, яке спрямоване проти конкретних законів щодо суддів та правосуддя.
- Глава держави був неприємно здивований вердиктом касаційного суду в складі ВС. І мав на меті подати відповідну скаргу.
До теми Справа Тупицького: ДБР перевірить обставини ухвалення рішення суддями ВС