Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що рішення Верховного суду щодо Тупицького насправді зовсім не про суддю.

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Реакція ОП на рішення Верховного Суду щодо Тупицького

Воно про опір неминучого. Про класичну суддівську корупцію. Тому що це рішення спрямоване проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів,

– зазначив Подоляк.

Він наголосив, що без цих законів корупцію в судовій гілці влади України неможливо перемогти. А з ними в корумпованих суддів немає шансів зберегти вплив.

Саме тому Верховний Суд, запевняє радник глави ОП, намагається захистити корупційну систему. "І щоб реалізувати цей сценарій, знадобився Тупицький – і саме в Конституційному Суді", – пояснив він.

Звернення Моніча та спроби повернення Тупицького

Подоляк також звернув увагу на звернення голови Ради суддів України Богдана Моніча. Він 13 липня закликав народних депутатів не підтримувати судову реформу і, зокрема, реальне очищення Вищої ради правосуддя.

"Сьогодні (14 липня – 24 канал) підключився вже і Верховний Суд – там прийняли рішення на користь Тупицького за указом президента про скасування указу Януковича", – додав Подоляк.

Він переконаний, що Тупицького намагаються повернути, аби він організував знищення судової реформи таким же антиконституційним способом, яким була знищена, наприклад, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях.

У Зеленського обіцяють апеляцію на рішення Верховного Суду

Радник глави Офісу Президента повідомив, що у президента готують апеляцію на рішення Верховного Суду.

Подоляк запевнив, що президент діяв законно і в інтересах суспільства. Тому команда президента не визнає таке судове рішення.

Рішення Верховного Суду щодо Тупицького: що відомо

Верховний Суд визнав незаконним та протиправним указ Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

Президент видав і підписав цей документ наприкінці березня. Ним він скасував указ президента-втікача Віктора Януковича.