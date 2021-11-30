Причиною такого рішення суддів КСУ є нібито відсутність місць у суді за квотою президента. Тому приведення до присяги новопризначених Петришина та Грищук було б незаконним.

Нагадаємо Зеленський призначив двох суддів КСУ замість Тупицького і Касмініна

Конституційні повноваження Тупицького не закінчилися

Конституційний суд складається з 18 суддів, по 6 з яких призначаються за трьома різними квотами. Серед таких і призначення президента. однак за інформацією ЗМІ, в КСУ переконані, що конституційні повноваження Олександра Тупицького та Олександра Касмініна не припинені. Тому й вони буцімто відмовилися привести до присяги нових суддів, оскільки тоді їх тоді нібито було б 8.

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