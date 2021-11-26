Відповідні укази президент підписав 26 листопада. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.
До теми Відсторонення Тупицького: Верховний суд відмовив ОП у припиненні розгляду справи
Зеленський підписав укази про призначення суддями КСУ Грищук та Петришина
За результатами співбесід Володимир Зеленський визначив "двох найбільш професійних" суддів:
- Олександра Петришина – президента Національної академії правових наук України;
- Оксану Грищук – професора Львівського національного університету іммені Івана Франка.
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