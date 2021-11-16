Водночас Тупицького зобов'язали утриматися від спілкування з низкою свідків. Відповідне рішення 15 листопада ухвалив Подільський суд Києва.

До суду скерували ще один обвинувальний акт щодо ексголови КСУ Тупицького

Клопотання задовольнили частково

Слідчі хотіли, аби відстороненого суддю зобов'язали здати закордонний паспорт й носити електронний браслет, а також заборонили йому відвідувати будівлю КСУ. Втім, суд не погодився на це. Так, клопотання прокурора про обрання Тупицькому запобіжного заходу задовольнили лише частково. Наступне засідання у справі відбудеться 1 грудня. Воно має розпочатися о 14:00.

Зверніть увагу! Напередодні до суду скерували ще один обвинувальний акт щодо Тупицького. Він стосується незаконного втручання в роботу автоматизованої системи КСУ.

Справа проти Тупицького: що відомо

Ще на початку 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило Тупицькому про підозру в справі про надання неправдивих свідчень та підкупу свідка. Відстороненому судді не могли обрати запобіжний захід, оскільки він регулярно не з'являвся на засідання.

Справа стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованому Донбасі. Обвинувачення стверджує, що восени 2018 року Тупицький (на той час – ще заступник голови КСУ) підкупив свідка в кримінальному провадженні, а згодом надав неправдиві свідчення у справі.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу