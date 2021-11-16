В то же время Тупицкого обязали воздержаться от общения с рядом свидетелей. Соответствующее решение 15 ноября принял Подольский суд Киева.

В суд направили еще один обвинительный акт в отношении экс-главы КСУ Тупицкого

Ходатайство удовлетворили частично

Следователи хотели, чтобы отстраненного судью обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, а также запретили ему посещать здание КСУ. Впрочем, суд не согласился на это. Так, ходатайство прокурора об избрании Тупицкому меры пресечения удовлетворили лишь частично. Следующее заседание по делу состоится 1 декабря. Оно должно начаться в 14:00.

Обратите внимание! Накануне в суд направили еще один обвинительный акт в отношении Тупицкого. Он касается незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы КСУ.

Дело против Тупицкого: что известно

Еще в начале 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении в деле о даче ложных показаний и подкупе свидетеля. Отстраненному судье не могли избрать меру пресечения, поскольку он регулярно не являлся на заседания.

Дело касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированном Донбассе. Обвинение утверждает, что осенью 2018 года Тупицкий (на то время – еще заместитель главы КСУ) подкупил свидетеля в уголовном производстве, а впоследствии дал ложные показания по делу.



Что известно о Тупицкого / Инфографика 24 канала