Верховная Рада обратилась к президенту и парламенту Италии по делу Маркива: заявление

Верховная Рада Украины поддержала совместное заявление по уголовному преследованию нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. В своем заявлении парламент подчеркивает, что дело украинца продемонстрировало очевидные нарушения верховенства права и гарантий на справедливый суд.

Соответствующее заявление во время пленарного заседания в пятницу, 17 января, поддержали 323 народных избранника.

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В частности, Верховная Рада отмечает сразу несколько аспектов, которые свидетельствуют о предвзятости судебного процесса:

он проходил в глубоко антиукраинской атмосфере;

доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях;

суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун;

вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, даже не расследовалось.

Кроме того, украинские парламентарии высказались против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения государства к делу в качестве гражданского докладчика. Мол, это противоречит принципам международного права о юрисдикционных иммунитетах иностранных государств.

Отдельно выражен протест против неприемлемых формулировок в приговоре, где украинская армия названа "восставшими украинцами, захватившими Карачун", а также утверждается, что стрелять по гражданским для ВСУ и НГУ было "обычным делом". Кроме того, российско-украинская война названа "гражданской".

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Поэтому Верховная Рада Украины обращается к президенту и парламенту Италии для обеспечения прозрачности, объективности и беспристрастности апелляции по делу Виталия Маркива.

Что известно о Виталии Маркиве и его деле?Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.



Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.