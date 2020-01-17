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      Верховная Рада обратилась к президенту и парламенту Италии по делу Маркива: заявление

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      Рада одобрила совместное заявление о преследовании нацгвардейца Маркива в Италии / suspilne.media

      Верховная Рада Украины поддержала совместное заявление по уголовному преследованию нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. В своем заявлении парламент подчеркивает, что дело украинца продемонстрировало очевидные нарушения верховенства права и гарантий на справедливый суд.

      Соответствующее заявление во время пленарного заседания в пятницу, 17 января, поддержали 323 народных избранника.

      Важно! Бессмысленный приговор: итальянцы просят наблюдателей ЕС на суд над Маркивым

      В частности, Верховная Рада отмечает сразу несколько аспектов, которые свидетельствуют о предвзятости судебного процесса:

      • он проходил в глубоко антиукраинской атмосфере;
      • доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях;
      • суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун;
      • вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, даже не расследовалось.

      Кроме того, украинские парламентарии высказались против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения государства к делу в качестве гражданского докладчика. Мол, это противоречит принципам международного права о юрисдикционных иммунитетах иностранных государств.

      Отдельно выражен протест против неприемлемых формулировок в приговоре, где украинская армия названа "восставшими украинцами, захватившими Карачун", а также утверждается, что стрелять по гражданским для ВСУ и НГУ было "обычным делом". Кроме того, российско-украинская война названа "гражданской".

      К слову: Дело нацгвардейця Маркива: итальянский суд использовал фейковые сюжеты российской пропаганды

      Поэтому Верховная Рада Украины обращается к президенту и парламенту Италии для обеспечения прозрачности, объективности и беспристрастности апелляции по делу Виталия Маркива.

      Что известно о Виталии Маркиве и его деле?Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.

      Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Нацгвардія Война на Донбассе Виталий Маркий
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