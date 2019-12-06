Бессмысленный приговор: итальянцы просят наблюдателей ЕС о суде над Маркивым

Итальянская партия +Europa направила письмо Европейской комиссии, в которой просит прислать наблюдателей на рассмотрение апелляции по приговору украинца Виталия Маркива. В письме секретарь партии Бенедетто Делла Ведов заявляет о бессмысленности и противоречии приговора.

Соответствующее письмо было отправлено президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает партия +Europa.

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Судебный процесс проходил в откровенно антиукраинских настроениях, основываясь на предрассудках и слухах, а следователи даже не думали поехать на место преступления. Виталий Маркив был идеальным подозреваемым, поскольку является эмигрантом. Более того, ему повезло, ведь он вырос в нашей стране вместе с семьей,

– заявил в письме Ведов.

Кроме того, заявляет он, в публикациях местной прессы, которые судебная власть сразу усилила, он сразу стал "бандеровцем" и "украинским нацистом", которыми украинских патриотов годами изображала советская власть.

Что известно о Виталии Маркиве и его деле?Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.



Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.