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      Дело нацгвардейца Маркива: Украина обжалует приговор

      50 Читати новину українською
      Виталий Маркив / radiosvoboda.org

      Украина подала апелляцию на решение итальянского суда в городе Павия по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива.

      Апелляцию могут рассмотреть весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.

      К теме: Украинского нацгвардейца приговорили к 24 годам заключения, несмотря на доказательства его невиновности

      Как сообщили в ОПУ, апелляция была подана Украиной 20 ноября.

      Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о Виталии Маркиве?
      Украинский нацгвардеец, которого арестовали 30 июня 2017 года в Болонье. Он долгое время находился в следственном изоляторе. А 12 июля 2019 года в городе Павия состоялся суд, который  приговорил Виталия к 24 годам за якобы убийство итальянского корреспондента Андреа Рокелли и его российского коллеги Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Veterano блог":

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Виталий Маркий Офіс Президента
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