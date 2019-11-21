Дело нацгвардейца Маркива: Украина обжалует приговор

Украина подала апелляцию на решение итальянского суда в городе Павия по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива.

Апелляцию могут рассмотреть весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.

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Как сообщили в ОПУ, апелляция была подана Украиной 20 ноября.

Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив,

– говорится в сообщении.

Что известно о Виталии Маркиве?

Украинский нацгвардеец, которого арестовали 30 июня 2017 года в Болонье. Он долгое время находился в следственном изоляторе. А 12 июля 2019 года в городе Павия состоялся суд, который приговорил Виталия к 24 годам за якобы убийство итальянского корреспондента Андреа Рокелли и его российского коллеги Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

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