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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Справа нацгвардійця Марківа: Україна оскаржить вирок

      180 Читать новость на русском
      Віталій Марків / radiosvoboda.org

      Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у місті Павія щодо справи українського військовослужбовця Віталія Марківа.

      Апеляцію можуть розглянути навесні 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

      До теми: Українського нацгвардійця засудили до 24 років ув'язнення, попри докази його невинуватості

      Як повідомили в ОПУ, апеляція була подана Україною 20 листопада.

      Україна глибоко розчарована вироком суду міста Павія, який вражає несправедливістю і порушенням основних правових принципів, за якими засуджено Віталія Марківа,
      – мовиться у повідомленні.

      Що відомо про Віталія Марківа?Український нацгвардієць, якого заарештували 30 червня 2017 року у Болоньї. Він довгий час перебував у слідчому ізоляторі. А 12 липня 2019 року у місті Павія відбувся суд, який своїм вироком ув'язнив Віталія на 24 роки за нібито вбивство італійського кореспондента Андреа Рокеллі і його російського колеги Андрія Міронова на Донбасі у 2014.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Veterano блог":

       

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Віталій Марків Офіс Президента
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