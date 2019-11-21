Справа нацгвардійця Марківа: Україна оскаржить вирок

Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у місті Павія щодо справи українського військовослужбовця Віталія Марківа.

Апеляцію можуть розглянути навесні 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До теми: Українського нацгвардійця засудили до 24 років ув'язнення, попри докази його невинуватості

Як повідомили в ОПУ, апеляція була подана Україною 20 листопада.

Україна глибоко розчарована вироком суду міста Павія, який вражає несправедливістю і порушенням основних правових принципів, за якими засуджено Віталія Марківа,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Віталія Марківа?Український нацгвардієць, якого заарештували 30 червня 2017 року у Болоньї. Він довгий час перебував у слідчому ізоляторі. А 12 липня 2019 року у місті Павія відбувся суд, який своїм вироком ув'язнив Віталія на 24 роки за нібито вбивство італійського кореспондента Андреа Рокеллі і його російського колеги Андрія Міронова на Донбасі у 2014.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Veterano блог":