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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Українського нацгвардійця засудили до 24 років ув'язнення, попри докази його невинуватості

      VETERANO блог 327 Читать новость на русском

      Віталій Марків – український нацгвардієць, якого заарештували 30 червня 2017 року у Болоньї. Він довгий час перебував у слідчому ізоляторі. А 12 липня 2019 року у місті Павія відбувся суд, який своїм вироком ув'язнив Віталія на 24 роки за нібито вбивство італійського кореспондента Андреа Рокеллі і його російського колеги Андрія Міронова на Донбасі у 2014.

      Вся ця історія заполітизована, упереджена та має російський слід. Таке враження, що це було якесь показове судилище за спротив російській агресії. Мовляв, дивіться, учасник бойових дій на сході України, має італійське громадянство і зазіхає на життя іноземних журналістів.

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      Італійська феміда не дослухалась до жодних аргументів захисту українського військового. І, зрештою, суд присяжних засудив Віталія Марківа за злочин, якого він не чинив. Цьому є величезна купа доказів, і навіть свідків, але, схоже, присяжних вони мало зацікавили. Тож, попри всі принципи справедливого правосуддя, українському бійцю був оголошений безжальний вирок.

      Після оголошення судового рішення дуже показовим був коментар колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який чітко сказав: "Це упереджене емоційне політичне рішення, до якого доклалась Росія". І от днями італійський суд оприлюднив мотиваційну частину свого вироку. Чому присяжні дали Віталію Марківу аж 24 роки, тобто на 7 років більше, ніж того просила сторона обвинувачення. Аргументація присяжних шокує.

      Цитую: "Обвинувачуваний Марків вирішив не співпрацювати для розкриття правди про убивство, даючи під час допиту суперечливі відповіді… Він вирішив, маючи на це право, не визнавати вини, не залучати побратимів і командирів, заперечувати відповідальність українських сил, попри явну вину", – мовиться у судовому документі.

      До того ж, зауважують присяжні, підсудний не розкаявся "у прослуховуваних діалогах засвідчив байдужість до скоєного важкого злочину". З огляду на описану поведінку, українському військовому присудили 21 рік ув'язнення "за убивство" і додали 3 роки "за замах на життя" француза".


      Віталій Марків з дружиною

      Я просто ще раз нагадаю, що немає прямих доказів цього злочину і в принципі бути не може. Адже, по-перше, Рокеллі й Міронов, згідно зі свідченнями, були вбиті міною 120 калібру, а Віталій служив у Національній гвардії, яка не мала мінометів на озброєнні. А, по-друге, його спеціальність була стрілець, а не артилерист, і він фізично не міг стріляти із міномета.

      Є ще один важливий доказ, який судом не брався до уваги, але, на думку захисту, є ключовим. Йдеться про відеозапис останніх слів Андрія Міронова, росіянина, який був поруч з італійцем у зоні бойовиків. Ховаючись від вогню, за лічені хвилини до смерті він сказав: "Це перестрілка, стріляють із двох боків, ми потрапили в середину. Тут хтось сидить і стріляє із того, що має. З Калашникова поодинокими стріляє… Тут поруч теж десь є міномет".

      Цей запис мав би довести, що стріляли не лише українські військові, як наполягає обвинувачення; що немає доказів того, з якого типу зброї були вбиті журналісти; і що не встановлено, де під час трагедії був Віталій Марків. Словом, питань до італійського правосуддя дуже багато.

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      Саме тому на даному етапі важливо порушувати цю тему, постійно нагадувати про нашого ув'язненого побратима. Добре розуміє це, напевно, найвідоміший – вже колишній – політичний в'язень Олег Сенцов. Він нещодавно виступив на підтримку військового з такими словами: "Це точно не Віталій. Тобто це, однозначно, політична справа. Звісно, що він політичний в'язень і йому потрібна така ж підтримка, як і нашим хлопцям, які перебувають у тюрмах Донбасу і Росії, про яких я говорю на всіх майданчиках".

      Час від часу на підтримку Марківа проходять акції. На першу, під італійським посольством, яка відбулася після оголошення вироку, ми передали коробки з-під піци. Порожні. Щоб продемонструвати, що рішення суду – так само порожнє і не містить головних інгредієнтів – правди та справедливості. Крайню акцію на підтримку Віталія Марківа провели у день захисника, 14 жовтня.

      Мітинг на підтримку Марківа

      Віталій є звичайним українським солдатом, який, коли це було потрібно, приїхав додому, вступив в лави Національної гвардії та виконував свій громадянський обов'язок, обороняючи свій дім від проросійських бойовиків.

      Якщо українська сторона не докладе зусиль для того, щоб витягти свого ж бійця – це буде дуже тривожним сигналом для українців за кордоном, а тим більше, якщо це учасники бойових дій.

      Нині ж захист Віталія Марківа подає апеляцію і готується оскаржувати вирок. А ми й надалі будемо стежити за цією справою, висловлювати підтримку побратиму і допомагати владі, якщо буде потреба, у визволенні його з італійського ув'язнення.

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      1989
      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: Новини України Відеоблоги Війна на Донбасі VETERANO блог Віталій Марків
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