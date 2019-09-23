Київ має оголосити протест і діяти, – італійський захисник про справу Віталія Марківа

За 2,5 тижні в італійському місті Павія мають оголосити мотивувальну частину вироку українському військовому Віталію Марківу. Його визнали винним у вбивстві італійського журналіста на Донбасі у травні 2014 року. Захист українця збирається подавати апеляцію на вирок суду і просить українську владу активніше вимагати справедливого правосуддя для Марківа на міжнародній арені.

Зокрема, офіційний Київ повинен розгорнути серйозну інформаційну кампанію і поширювати правду про процес як в Україні, так і за кордоном. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів італійський захисник нацгвардійця Рафаеле Делла Валле.

Важливо: Справа нацгвардійця Марківа: коротко про те, що не так із рішенням італійського суду

Влада України має наполягати, що Марків – воєнний в’язень, бо ж інцидент відбувся в умовах війни. А до мене досі до мене ніхто не звернувся (від України – 24 канал), щоб зробити переклад мого кінцевого виступу на суді,

– каже адвокат.

На його думку, українська влада повинна усіма можливими способами привертати увагу до справи Марківа.

Парламент України мав би також заявити про свій протест на несправедливий вирок. В іншому випадку наслідки для Києва можуть бути невтішними. У світі пануватиме меседж суддів Павії, а саме: в Україні "воює військо злочинців", а Росія там "визволяє" територію від злочинців,

– вважає Делла Валле.

Італійський захисник українця каже: апеляційний суд Мілана, де адвокати збираються оскаржувати вирок, може або підтвердити вирок, або зменшити термін перебування Марківа у в’язниці, або виправдати засудженого, або ж дати розпорядження про проведення розслідування на місці події в Україні. Саме останнього варіанту безуспішно домагався захист протягом процесу у Павії.

Делла Валле вірить: у Мілані Марківа виправдають через відсутність мінімальних доказів його причетності до смерті іноземців на Донбасі.

Що відомо про стан українця?За словами адвоката, зараз колишній нацгвардієць почувається спокійним, він готовий до наступного етапу боротьби і вірить у позитивне для нього завершення справи в міланському суді.

За що Марківа засудили в Італії?

Нацгвардійця арештували в Італії у червні 2017 року за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Журналіст і перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.



Сам Марків та його захист відкидали звинувачення італійського слідства. Аргументували це тим, що позиція українських військових не була розташована там, звідки вбили Рокеллі. Цю позицію на той момент утримували проросійські бойовики загону Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Читайте також: Боротимемось до кінця, – дружина ув'язненого Марківа про шок від вироку та стан чоловіка

Версія італійського прокурора була такою: Марків не вбивав Рокеллі, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних біля фабрики Zeus Ceramica. А ці цивільні нібито контактували з бійцями ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

Врешті, не маючи жодних доказів винуватості українця, італійський суд оголосив своє надзвичайно жорстоке рішення: ув’язнити Марківа на 24 роки. При цьому, навіть прокурори просили для нього менше покарання – 17 років за ґратами.