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      Киев должен объявить протест и действовать, – итальянский защитник о деле Виталия Маркива

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      Виталий Маркив в итальянском суде
      Виталий Маркив в итальянском суде / Фото из социальных сетей

      За 2,5 недели в итальянском городе Павия должны объявить мотивировочную часть приговора украинскому военному Виталию Маркиву. Его признали виновным в убийстве итальянского журналиста на Донбассе в мае 2014 года. Защита украинца собирается подавать апелляцию на приговор суда и просит украинскую власть активнее требовать справедливого правосудия для Маркива на международной арене.

      В частности, официальный Киев должен развернуть серьезную информационную кампанию и распространять правду о процессе как в Украине, так и за рубежом. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал итальянский защитник нацгвардейца Рафаэле Делла Валле.

      Важно: Дело нацгвардейца Маркива: коротко о том, что не так с решением итальянского суда

      Власть Украины должна настаивать, что Маркив – военный узник, так как инцидент произошел в условиях войны. А ко мне до сих пор никто не обратился (от Украины – 24 канал), чтобы сделать перевод моего финального выступления на суде,
      – говорит адвокат.

      По его мнению, украинская власть должна всеми возможными способами привлекать внимание к делу Маркива.

      Парламент Украины должен также заявить о своем протесте на несправедливый приговор. В противном случае последствия для Киева могут быть неутешительными. В мире будет царить месседж судей Павии, а именно: в Украине "воюет армия преступников", а Россия там "освобождает" территорию от преступников,
      считает Делла Валле.

      Итальянский защитник украинца говорит: апелляционный суд Милана, где адвокаты собираются обжаловать приговор, может либо подтвердить приговор, или уменьшить срок пребывания Маркива в тюрьме, или оправдать осужденного, или же дать распоряжение о проведении расследования на месте происшествия в Украине. Именно последнего варианта безуспешно добивалась защита в течение процесса в Павии.

      Делла Валле верит: в Милане Маркива оправдают из-за отсутствия минимальных доказательств его причастности к смерти иностранцев на Донбассе.

      Что известно о состоянии украинца?По словам адвоката, сейчас бывший нацгвардеец чувствует себя спокойным, он готов к следующему этапу борьбы и верит в положительное для него завершения дела в миланском суде.

      За что Маркива осудили в Италии?

      Нацгвардейца арестовали в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве из миномета итальянского журналиста-фоторепортера Андреа Рокелле и его русского переводчика Андрея Миронова. Журналист и переводчик погибли под Славянском в мае 2014 года.

      Сам Маркив и его защита отвергали обвинения итальянского следствия. Аргументировали это тем, что позиция украинских военных не была расположена там, откуда убили Рокелле. Эту позицию на тот момент удерживали пророссийские боевики отряда Игоря Гиркина (Стрелкова).

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      Версия итальянского прокурора была такой: Маркив не убивал Рокелле, но якобы информировал руководство Нацгвардии о движении гражданских возле фабрики Zeus Ceramica. А эти гражданские якобы контактировали с бойцами ВСУ, которые из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

      Наконец, не имея никаких доказательств виновности украинца, итальянский суд объявил свое чрезвычайно жестокое решение: заключить Маркива на 24 года. При этом, даже прокуроры просили для него меньшее наказание – 17 лет за решеткой.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Нацгвардія Заложники Виталий Маркий Судьи
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