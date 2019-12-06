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      Безглуздий вирок: італійці просять спостерігачів ЄС на суд по Марківу

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      Італійська партія +Europa заявила про безглуздість та суперечливість вироку Віталію Марківу / svoboda.org

      Італійська партія +Europa надіслала листа Європейській комісії, у якій просить надіслати спостерігачів на розгляд апеляції щодо вироку українцю Віталію Марківу. У листі секретар партії Бенедетто Делла Ведов заявляє про безглуздість та суперечність вироку.

      Відповідний лист було надіслано президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу, повідомляє партія +Europa.

      Важливо! Справа нацгвардійця Марківа: Україна оскаржить вирок

      Судовий процес проходив у відверто антиукраїнських настроях, ґрунтуючись на забобонах та чутках, а слідчі навіть не думали поїхати на місце злочину. Віталій Марків був ідеальним підозрюваним, оскільки є емігрантом. Ба більше, йому пощастило, адже він виріс у нашій країні разом з родиною,
      – заявив у листі Ведов.

      Крім того, заявляє він, у публікаціях місцевої преси, які судова влада одразу посилила, він одразу став "бандерівцем" та "українським нацистом", якими українських патріотів роками змальовувала радянська влада.

      Що відомо про Віталія Марківа та його справу?Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.

      Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Єврокомісія Віталій Марків
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