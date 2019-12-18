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      Дело нацгвардейца Маркива: итальянский суд использовал фейковые сюжеты российской пропаганды

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      Виталия Маркива осудили в Италии на 24 года заключения / AP

      Итальянский суд использовал фейковые материалы российских и сепаратистских СМИ в деле украинского военного Виталия Маркива. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

      В частности, суд использовал два видеоролика Russia Today и материалы сепаратистского сайта "Русская весна". Об этом сообщает The New York Times.

      К теме: Дело нацгвардейца Маркива: Аваков сообщил, что появились важные детали

      Львиная доля доказательств, что Маркив координировал артиллерию, из-за которой погиб итальянский журналист Андреа Рокелле, была получена из электронных устройств погибшего.

      В то же время, итальянские прокуроры заявили, что не считают материалы Russia Today решающими в приговоре, а суду присяжных запрещено обсуждать, что именно убедило их в виновности Маркива.

      Что известно о Виталии Маркиве и его дело?
      Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Марков отверг все обвинения и отрицал свою причастность.

      Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам заключения.

      Украина подала апелляцию на решение итальянского суда. Ее могут рассмотреть весной 2020 года.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Veterano блог" о деле нацгвардейца Маркива:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Российская пропаганда Нацгвардія Виталий Маркий
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