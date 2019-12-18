Дело нацгвардейца Маркива: итальянский суд использовал фейковые сюжеты российской пропаганды

Итальянский суд использовал фейковые материалы российских и сепаратистских СМИ в деле украинского военного Виталия Маркива. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

В частности, суд использовал два видеоролика Russia Today и материалы сепаратистского сайта "Русская весна". Об этом сообщает The New York Times.

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Львиная доля доказательств, что Маркив координировал артиллерию, из-за которой погиб итальянский журналист Андреа Рокелле, была получена из электронных устройств погибшего.

В то же время, итальянские прокуроры заявили, что не считают материалы Russia Today решающими в приговоре, а суду присяжных запрещено обсуждать, что именно убедило их в виновности Маркива.

Что известно о Виталии Маркиве и его дело?

Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Марков отверг все обвинения и отрицал свою причастность.



Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам заключения.



Украина подала апелляцию на решение итальянского суда. Ее могут рассмотреть весной 2020 года.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Veterano блог" о деле нацгвардейца Маркива: