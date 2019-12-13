Дело нацгвардийца Маркива: Аваков сообщил, что появились важные детали

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил дело военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива с уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Челилия.

В свою очередь, омбудсмен Людмила Денисова сообщила главе итальянской дипломатической миссии о своем обращении к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятовичу. Денисова призвала ее держать под своим контролем дело Маркива. Об этом говорится на сайте МВД.

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Аваков также сообщил, что Украина разрабатывает проект соглашения между Кабмином и Италией о сотрудничестве в сфере безопасности.

Документ должен усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующему, но уже устаревшему межведомственному соглашению от 1993 года.

Что известно о Виталии Маркиве и его деле?Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.



Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.



Украина подала апелляцию на решение итальянского суда. Ее могут рассмотреть весной 2020 года.

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