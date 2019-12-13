20:44
13 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна
      Вєсті Кремля
      00:37, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Зеленський боротиметься з мітингами. Російські пропагандисти приїхали до України
      Вєсті.UA
      20:38, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Справа нацгвардійця Марківа: Аваков повідомив, що з'явились важливі деталі

      1782 Читать новость на русском
      Арсен Аваков, Людмила Денісова зустрілись із послом Італії / mvs.gov.ua

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив справу військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа з уповноваженою з прав людини Людмилою Денисовою та послом Італії Давидом Ла Челілія.

      У свою чергу, омбудсмен Людмила Денісова повідомила главі італійської дипломатичної місії про своє звернення до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович. Денісова закликала її тримати під своїм контролем справу Марківа. Про це мовиться на сайті МВС.

      До теми: Чому суд Італії визнав Марківа винним у вбивстві: заява свідка і відтворення подій того дня

      Аваков також повідомив, що Україна опрацьовує проєкт угоди між Кабміном та Італією про співпрацю у сфері безпеки.

      Документ має посилити двосторонню взаємодію у правоохоронній сфері на зміну чинній, але вже застарілій міжвідомчій угоді від 1993 року.

      Що відомо про Віталія Марківа та його справу?Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.

      Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента. 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення. 

      Україна подала апеляцію на рішення італійського суду. Її можуть розглянути навесні 2020 року.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Veterano блог":

       

      Зеленський з Коломойським проводять таємні зустрічі, – розслідування
      сьогодні
      6173
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Віталій Марків Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:31 Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця
      Інна Жолобович 544
      сьогодні , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 1928
      сьогодні , 16:08 Як захистити дитину в інтернеті: небезпеки та як їх уникнути
      Анастасія Можаровська 213
      сьогодні , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 2434
      сьогодні , 14:20 Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи
      Євгенія Мазур 5849
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук