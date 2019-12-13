Справа нацгвардійця Марківа: Аваков повідомив, що з'явились важливі деталі

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив справу військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа з уповноваженою з прав людини Людмилою Денисовою та послом Італії Давидом Ла Челілія.

У свою чергу, омбудсмен Людмила Денісова повідомила главі італійської дипломатичної місії про своє звернення до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович. Денісова закликала її тримати під своїм контролем справу Марківа. Про це мовиться на сайті МВС.

До теми: Чому суд Італії визнав Марківа винним у вбивстві: заява свідка і відтворення подій того дня

Аваков також повідомив, що Україна опрацьовує проєкт угоди між Кабміном та Італією про співпрацю у сфері безпеки.

Документ має посилити двосторонню взаємодію у правоохоронній сфері на зміну чинній, але вже застарілій міжвідомчій угоді від 1993 року.

Що відомо про Віталія Марківа та його справу?Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.



Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента. 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.



Україна подала апеляцію на рішення італійського суду. Її можуть розглянути навесні 2020 року.

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