Справа нацгвардійця Марківа: італійський суд використовував фейкові сюжети російської пропаганди

Італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі українського військового Віталія Марківа. Його засудили до 24 років позбавлення волі.

Зокрема, суд використовував два відеоролики Russia Today і матеріали сепаратистського сайту "Російська весна". Про це повідомляє The New York Times.

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Левова частка доказів, що Марків координував артилерію, через яку загинув італійський журналіст Андреа Рокелле, була отримана з електронних пристроїв загиблого.

Водночас, італійські прокурори заявили, що не вважають матеріали Russia Today вирішальними у вироку, а суду присяжних заборонено обговорювати, що саме переконало їх у винності Марківа.

Що відомо про Віталія Марківа та його справу?Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.



Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента. 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.



Україна подала апеляцію на рішення італійського суду. Її можуть розглянути навесні 2020 року.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Veterano блог" про справу нацгвардійця Марківа: