18:56
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Справа нацгвардійця Марківа: італійський суд використовував фейкові сюжети російської пропаганди

      460 Читать новость на русском
      Віталія Марківа засудили в Італії на 24 роки ув'язнення / AP

      Італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі українського військового Віталія Марківа. Його засудили до 24 років позбавлення волі.

      Зокрема, суд використовував два відеоролики Russia Today і матеріали сепаратистського сайту "Російська весна". Про це повідомляє The New York Times.

      До теми: Справа нацгвардійця Марківа: Аваков повідомив, що з'явились важливі деталі

      Левова частка доказів, що Марків координував артилерію, через яку загинув італійський журналіст Андреа Рокелле, була отримана з електронних пристроїв загиблого.

      Водночас, італійські прокурори заявили, що не вважають матеріали Russia Today вирішальними у вироку, а суду присяжних заборонено обговорювати, що саме переконало їх у винності Марківа.

      Що відомо про Віталія Марківа та його справу?Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.

      Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента. 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.

      Україна подала апеляцію на рішення італійського суду. Її можуть розглянути навесні 2020 року.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Veterano блог" про справу нацгвардійця Марківа:

       

      Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"
      сьогодні
      6537
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Віталій Марків Нацгвардія Російська пропаганда ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:08 США готують "пекельні санкції" проти Росії: як це вплине на Кремль
      Світлана Попова 860
      сьогодні , 17:47 Справа Пашинського: все, що відомо про скандального політика
      Євгенія Мазур 5880
      сьогодні , 16:41 Навіщо продовжили закон про особливий статус Донбасу
      Анастасія Кримова 1786
      сьогодні , 16:39 Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      Василь Денисюк 36309
      сьогодні , 15:05 Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций
      Злой Одессит 1003
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук