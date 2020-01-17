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      Верховна Рада звернулася до президента і парламенту Італії через справу Марківа: заява

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      Рада схвалила спільну заяву щодо переслідування нацгвардійця Марківа в Італії / suspilne.media

      Верховна Рада України підтримала спільну заяву щодо кримінального переслідування нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. У своїй заяві парламент наголошує, що справа українця продемонструвала очевидні порушення верховенства права і гарантій на справедливий суд.

      Відповідну заяву під час пленарного засідання у п'ятницю, 17 січня, підтримали 323 народні обранці.

      Важливо! Безглуздий вирок: італійці просять спостерігачів ЄС на суд по Марківу

      Зокрема, Верховна Рада наголошує на одразу декількох аспектах, які свідчать про упередженість судового процесу:

      • він проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері;
      • докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях;
      • суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун;
      • ймовірна причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, навіть не розслідувалася.

      Крім того, українські парламентарі висловилися проти звинувачення України у порушенні міжнародного гуманітарного права та залучення держави до справи як цивільного доповідача. Мовляв, це суперечить принципам міжнародного права про юрисдикційні імунітети іноземних держав.

      Окремо висловлено протест проти неприйнятних формулювань у вироку, де українську армію названо "повсталими українцями, що захопили Карачун", а також стверджується, що стріляти по цивільних для ЗСУ та НГУ було "звичною справою". Крім того, російсько-українську війну названо "громадянською".

      До слова: Справа нацгвардійця Марківа: італійський суд використовував фейкові сюжети російської пропаганди

      Відтак Верховна Рада України звертається до президента та парламенту Італії задля забезпечення прозорості, об'єктивності та неупередженості апеляції у справі Віталія Марківа.

      Що відомо про Віталія Марківа та його справу?Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.

      Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Віталій Марків Війна на Донбасі Нацгвардія
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