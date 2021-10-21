С 21 октября межобластные поездки на любом виде транспорта разрешены только тем, у кого есть паспорт вакцинации, негативные экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. В противном случае в салон транспорта пассажирам – нельзя.

Напомним В Украине начали действовать новые правила межобластных перевозок: что они предусматривают

Перевозчики не выходят на маршруты

Межобластные перевозчики, боясь штрафов, не вышли на все 100% рейсов, которые были запланированы. Так, например, только в Киеве перевозчики отменили 40% отправлений. Как рассказал Интерфакс-Украина директор компании "Укрпас" Максим Скляренко, перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей.

По данным компании, 21 октября отменили ряд рейсов в:

Кривой Рог,

Николаевку,

Ровно,

Харьков,

Каменец-Подольский,

Умань,

Одессу и другие города.

В поезда не пустили 18 пассажиров

В Укрзализныце сообщили, что с утра и до 15 часов дня не пустили 18 пассажиров. У них были билеты, но не было необходимых документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Кого не пустили в вагоны:

в поезд № 18 Ужгород – Харьков не пустили 5 пассажиров;

в поезд № 81 Ужгород – Харьков – 1 пассажира;

в поезд № 252 Николаев – Харьков – 3 пассажиров;

в поезд № 150 Ворохта – Полтава – 2 пассажиров;

в поезд № 45 Лисичанск – Ужгород – 1 пассажира;

в поезд № 724 Киев – Харьков – 6 пассажиров.

К тому же в Укрзализныце отметили: дважды в поезда вызвали полицейских.

На вокзалах Киева слезы и возмущение

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале образовались дополнительные очереди возле пунктов тестирования. Также много желающих собрались в пункте вакцинации.

Люди, у которых нет сертификатов вакцинации, выстроились в ряд возле заранее поставленных столов. А те, у кого есть бумажные или цифровые сертификаты, просто могли садиться в транспорт, показав документы.

Люди в большинстве своем ведут себя спокойно, понимая ситуацию. Впрочем, не обошлось и без попыток "проскочить зайцем", скандалов и хитростей.

Какова ситуация на вокзалах Киева из-за новых ограничений / Фото Алины Туришин для 24 канала

Так, пассажиры надеялись обойти новые правила, но им это не удалось. Пассажирка поезда Киев – Харьков устроила истерику со слезами на перроне. Она надеялась, что ее пропустят в вагон без необходимых документов.

Другой мужчина был агрессивным в отношении патрульных, которые проводили проверку, и требовал, чтобы ему прострелили ногу, "раз он такой нарушитель".

Подробно Очереди, слезы и рейды полиции: что происходит на вокзалах Киева из-за новых правил перевозок

К хитростям же прибегают перевозчики: на рейсе Киев – Сумы людям предлагают записываться заранее, но садиться в транспорт не на станции, а чуть дальше, чтобы избежать претензий. Еще одна хитрость водителей – игнорировать проверки пассажиров межобластных рейсов с остановками на Киевщине.

Как у пассажиров проверяют сертификаты и отрицательные тесты: смотрите видео 24 канала

В Харькове делают тесты прямо в авто на вокзале

Журналистка 24 канала Анна Черненко посмотрела, как проверяют транспорт на автовокзале в Харькове. Здесь, как и в Киеве, тоже организовали пункты экспресс-тестирования. Один из них – просто в салоне авто. Медики сажают рядом пациентов на табурет и так прямо на улице берут анализы.

Харьковский вокзал в первый день введения новых ограничений / Фото Анны Черненко для 24 канала

Один из водителей, который ездит между регионами, рассказал, что сейчас у него отрицательный тест на COVID-19. Впоследствии планирует вакцинироваться, но ждет "хорошую вакцину", на которую сейчас повышенный спрос.

Касательно пассажиров в его салоне, то уверяет: пускает только при наличии необходимых документов. Наша журналистка в этом убедилась, посетив пассажиров.

Как в Харькове о новых правилах отзываются водители и пассажиры: видео 24 канала

Очереди на вакцинацию на вокзале во Львове

Во Львове также многие пассажиры решили воспользоваться услугами лаборатории с экспресс-тестами. Впрочем, есть здесь и другой вид очереди – в пункт вакцинации. Так, во Львове на центральном вокзале 21 октября начал работать пункт иммунизации.

Его обустроили в помещении медпункта. Все желающие ежедневно могут сделать здесь прививки с 10:00 до 18:30.

Ситуация на вокзале во Львове из-за новых ограничений / Фото Анны Денисенко для 24 канала

Сейчас в пункте вакцинации работает по одной бригаде в первую и вторую смены. Желающие вакцинироваться против коронавируса могут приходить как по предварительной записи, так и занимать живую очередь.

Относительно контроля пассажиров, то на вокзале заметно увеличилось количество полиции. Проводники у всех пассажиров спрашивают необходимые для поездки документы. Уверяют, что никого без них не пропускают.

Кстати говоря! В течение суток 20 октября во Львове сделали рекордное количество прививок – почти 22 тысяч человек. Всего на Львовщине вакцинировались более 935 тысяч жителей.