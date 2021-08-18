Новые правила по посещению сообщил директор зоопарка Алексей Григорьев. Об этом рассказали в эфире одного из украинских телеканалов 16 августа.
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Наконец откроют
Теперь в зоопарке будут действовать новые правила, особенно на первом этапе. Директор зоопарка говорит, что реконструкция длилась долгое время и потратили много усилий. Со своей стороны харьковчане тоже должны делать определенные шаги. Местные должны посещать зоопарк по правилам.
Самое важное изменение – вход в зоопарк по предварительной регистрации. Как это сделать:
- Войти на сайт через мобильный или компьютер. Также это можно сделать через терминал.
- Внести свои данные: идентификационный код, номер телефона и дату рождения.
- Тогда выбрать экскурсию, которая больше всего нравится.
- Когда осветит календарик, выбрать день и время.
После осветит маршрут, через который будет проходить экскурсия. На первом этапе это две: "Тропа тигра" или "Африканская саванна". Регистрироваться можно с 9 утра каждые 30 минут.
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Надо прийти вовремя
В зоопарк нужно прийти вовремя. Тогда на входе показать мобильный в турникете, чтобы он просканировал данные. Там же показать входной билет, купленный в терминале или в приложении "ПриватБанк".
Алексей Григорьев говорит, что идентификационный код нужен, чтобы подтвердить, является ли посетитель харьковчанином. При таких условиях, он может пройти бесплатно.
Если у посетителя есть "карточка харьковчанина", то ее будет достаточно, чтобы войти в зоопарк.