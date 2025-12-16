Будет ли обмен военнопленными до Рождества: что ответили в ГУР МО

Украина продолжает работать для проведения нового обмена пленными с российской стороной. Продолжается работа для возвращения как и военных, так и гражданских лиц.

Такую информацию сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.

Что сказали в ГУР об обменах?

По словам представителя ведомства, переговорная группа Координационного штаба постоянно работает над возвращением украинских военнопленных и гражданских, которых продолжает незаконно удерживать российская сторона.

Более того, также Андрей Юсов сообщил, что уже были реализованы отдельные треки по возвращению гражданских с территории Беларуси.

Работа продолжается, результаты обязательно будут. И сегодня к тем тысячам и тысячам, кого уже обменяли, безусловно, мы ждем, что будут хорошие новости,

– сказал он.

Что этому предшествовало?