Чи буде обмін військовополоненими до Різдва: що відповіли у ГУР МО

Україна продовжує працювати задля проведення нового обміну полоненими з російською стороною. Триває робота задля повернення як і військових, так і цивільних осіб.

Таку інформацію повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.

Що сказали у ГУР про обміни?

За словами речника відомства, переговорна група Координаційного штабу постійно працює над поверненням українських військовополонених і цивільних, яких продовжує незаконно утримувати російська сторона.

Ба більше, також Андрій Юсов повідомив, що уже були реалізовані окремі треки з повернення цивільних із території Білорусі.

Робота триває, результати обов'язково будуть. І сьогодні до тих тисяч і тисяч, кого вже обміняли, безумовно, ми чекаємо, що будуть гарні новини,

– сказав він.

Що цьому передувало?