16 грудня, 18:32
Чи буде обмін військовополоненими до Різдва: що відповіли у ГУР МО

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Україна активно працює над новим обміном полоненими з Росією.
  • Вже були реалізовані окремі треки з повернення цивільних з Білорусі.

Україна продовжує працювати задля проведення нового обміну полоненими з російською стороною. Триває робота задля повернення як і військових, так і цивільних осіб.

Таку інформацію повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.

Що сказали у ГУР про обміни?

За словами речника відомства, переговорна група Координаційного штабу постійно працює над поверненням українських військовополонених і цивільних, яких продовжує незаконно утримувати російська сторона. 

Ба більше, також Андрій Юсов повідомив, що уже були реалізовані окремі треки з повернення цивільних із території Білорусі.

Робота триває, результати обов'язково будуть. І сьогодні до тих тисяч і тисяч, кого вже обміняли, безумовно, ми чекаємо, що будуть гарні новини, 
– сказав він.

Що цьому передувало?

  • Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що росіяни зволікають з обмінами полонених. На думку українського президента, це пов'язано з тим, що росіяни хочуть загальних домовленостей.

  • Секретар РНБО Рустем Умєров мав зустріч щодо обмінів. Сторони погодили, що буде достатньо великий обмін до Нового року, і що треба проговорювати списки. Втім, зараз росіяни "гальмують процес".

  • До слова, ще в середині листопада Рустем Умєров анонсував можливе відновлення процесу обмінів з росіянами. Він тоді заявив, що йдеться про звільнення з російського полону ще 1200 українців.