Нужна экстренная реанимация: состояние Саакашвили стремительно ухудшается

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили уже 39 день продолжает голодовку. Поэтому он все хуже себя чувствует.

Сейчас состояние здоровья политика – неудовлетворительное. Об этом рассказали врачи, посетившие Саакашвили в тюрьме.

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Саакашвили продолжает голодовку

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии перевести Саакашвили в украинскую больницу. Медицинское учреждение соответствует стандартам медпомощи.

Призываю грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий,

– подчеркнула Денисова.

Она напомнила, что Саакашвили отказался с 6 ноября от витаминов, лекарств и поддерживающих препаратов. Их политик должен был принимать, чтобы предотвратить летальный случай.

Кроме этого, Денисова призвала международных партнеров, чтобы они осудили грузинских чиновников. В частности речь идет о тех, которые нарушают права на жизнь и здоровье.

Отметим, что к Владимиру Зеленскому обратилась мама Саакашвили. Она попросила украинского президента забрать ее сына на лечение в Украину.

Задержание Саакашвили: главное

После того как Саакашвили сообщил, что вернулся на Родину, его задержали.

Поскольку он считает себя политзаключенным, то объявил голодовку в СИЗО. С тех пор его здоровье значительно ухудшается.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует политика.

Сторонники Саакашвили регулярно выходят на митинги, чтобы бывшего грузинского президента отпустили из тюрьмы.

В конце октября Саакашвили написал письмо львовскому мэру Андрею Садовому, поблагодарив за поддержку.

Полный текст публикации Денисовой в телеграме:

Здоровье гражданина Украины, Главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, который голодает 39 день, стремительно ухудшается. По информации консилиума врачей, которые сегодня (8 ноября – 24 канал) посетили Михеила в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону каждую минуту.

Призываю грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и соответствует стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.

Из-за распространения в СМИ сообщений представителей грузинских властей о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он с 6 ноября отказался от любых лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Хотя их перечень определил начальник медицинского отделения особой пенитенциарной службы и медперсонала учреждения для предотвращения наступления летальных последствий.

Побуждение Михеила отказаться от этих препаратов является ничем иным как способом лишения его жизни. Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, которые нарушают права гражданина Украины на жизнь и здоровье.

Обращаюсь к властям Грузии срочно обеспечить гражданина Украины Михеила Саакашвили надлежащим лечением, что может спасти ему жизнь.