Потрібна екстрена реанімація: стан Саакашвілі стрімко погіршується

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вже 39 день продовжує голодування. Відтак він все гірше себе почуває.

Наразі стан здоров'я політика – незадовільний. Про це розповіли лікарі, які відвідали Саакашвілі у в'язниці.

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Саакашвілі продовжує голодування

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала владу Грузії перевести Саакашвілі до української лікарні. Медичний заклад відповідає стандартам меддопомоги.

Закликаю грузинську владу невідкладно забезпечити переведення громадянина України до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів,

– наголосила Денісова.

Вона нагадала, що Саакашвілі відмовився з 6 листопада від вітамінів, ліків і підтримувальних препаратів. Їх політик повинен був приймати, аби запобігти летальному випадку.

Окрім цього, Денісова закликала міжнародних партнерів, аби вони засудили грузинських посадовців. Зокрема мовиться про тих, які порушують права на життя і здоров'я.

Відзначимо, що до Володимира Зеленського звернулася мама Саакашвілі. Вона попросила українського президента забрати її сина на лікування в Україну.

Затримання Саакашвілі: головне

Після того, як Саакашвілі повідомив, що повернувся на Батьківщину, його затримали.

Оскільки він вважає себе політв'язнем, то оголосив голодування у СІЗО. Відтоді його здоров'я значно погіршується.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує політика.

Прихильники Саакашвілі регулярно виходять на мітинги, аби колишнього грузинського президента відпустили із в'язниці.

Наприкінці жовтня Саакашвілі написав лист львівському меру Андрію Садовому, подякувавши за підтримку.

Повний текст публікації Денісової у телеграмі:

Здоров'я громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі, який голодує 39 день, стрімко погіршується. За інформацією консиліуму лікарів, які сьогодні (8 листопада – 24 канал) відвідали Міхеіла у пенітенціарній установі №12 у Руставі (Грузія), стан його здоров'я незадовільний і може змінитися у гірший бік кожної хвилини.

Закликаю грузинську владу невідкладно забезпечити переведення громадянина України до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.

Через поширення в ЗМІ повідомлень представників грузинської влади про нібито прийом їжі Міхеілом Саакашвілі, він з 6 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. Хоча їхній перелік визначив начальник медичного відділення Особливої пенітенціарної служби та медперсоналу установи для запобігання наступанню летальних наслідків.

Спонукання Міхеіла відмовитися від цих препаратів є нічим іншим як способом позбавлення його життя. Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права громадянина України на життя та здоров'я.

Звертаюся до влади Грузії терміново забезпечити громадянина України Міхеіла Саакашвілі належним лікуванням, що може врятувати йому життя.