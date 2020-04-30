20:15
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      О главном: Экспериментальное лечение от COVID-19. Ослабление карантина в Днепре

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "О главном" за 30 апреля – в Украине больных коронавирусом разрешено лечить препаратами от ВИЧ и малярии. Впрочем ВОЗ предупредила украинских медиков, их эффективность в борьбе с COVID-19 не доказана. С 30 апреля в Днепре начали поэтапно ослаблять карантин. Таким образом в городе возобновляют работу ряд предприятий, предоставляющих услуги населению.

      Также в выпуске:

      Городские власти Днепра развесили объявления с предупреждениями о том, в каких домах живут люди с подозрением на коронавирус.

      Выдающийся боксер и мэр Киева Виталий Кличко призывает киевлян оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Свои слова Кличко решил подкрепить действиями и показал, как самостоятельно сделал себе стрижку.

      В Украине подтвердили 10 406 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 261 пациент умер, еще 1 238 больных – выздоровели.

      Народный депутат Андрей Холодов во время объявления карантина отправился на Кипр. Он до сих пор не вернулся и пропустил не одно заседание Верховной Рады.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Днепра Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук