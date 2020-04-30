О главном: Экспериментальное лечение от COVID-19. Ослабление карантина в Днепре

В выпуске "О главном" за 30 апреля – в Украине больных коронавирусом разрешено лечить препаратами от ВИЧ и малярии. Впрочем ВОЗ предупредила украинских медиков, их эффективность в борьбе с COVID-19 не доказана. С 30 апреля в Днепре начали поэтапно ослаблять карантин. Таким образом в городе возобновляют работу ряд предприятий, предоставляющих услуги населению.

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