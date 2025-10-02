Во время нового этапа возвращения пленных стороны провели обмен 185 на 185 военнослужащих. Российские контрактники, вероятно, вскоре после обмена вернутся на фронт.

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные проекта "Хочу жить".

Кого из пленных оккупантов вернули в Россию?

Среди тех, кто вернулся в Россию, 40% составляют бывшие заключенные, которые подписали контракт на войну в Украине, чтобы выйти из тюрьмы.

По информации проекта, преимущественно это крепкие и здоровые мужчины, которых на родине осуждали за разбои, убийства и наркопреступления.

В российской армии это наименее защищенная категория солдат. Уже к ноябрю их снова отправят на передовую в штурмовые подразделения.

Обратите внимание! Для сравнения, среди обмененных только 9 человек – это мобилизованные.

95% тех, кого Россия требовала обменять, являются этническими русскими. По-прежнему, российская сторона не включает в списки на обмен военнослужащих так называемых "ЛДНР" и иностранных наемников.

К слову, Украина неоднократно предлагала и продолжает настаивать на большом гуманитарном обмене в формате "всех на всех", однако Россия упорно отказывается возвращать домой всех своих пленных.

Сейчас в Украине остаются тысячи российских солдат и иностранных наемников, многие из которых ждут обмена еще с 2022 года.

Российские власти сознательно удерживает тысячи своих военных в плену, время от времени обменивая лишь небольшие группы – преимущественно тех, кого быстро можно вернуть на фронт.

Обмен пленными: последние новости