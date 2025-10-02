Кого з окупантів віддали до Росії в рамках чергового обміну полоненими
- Під час обміну 185 російських загарбників передали ворожій стороні.
- Частина повернених до Росії були колишніми ув'язненими.
Під час нового етапу повернення полонених сторони провели обмін 185 на 185 військовослужбовців. Російські контрактники, імовірно, невдовзі після обміну повернуться на фронт.
Про таке повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані проєкту "Хочу жить".
Дивіться також Україна повернула з полону 185 захисників та 20 цивільних
Кого з полонених окупантів повернули до Росії?
Серед тих, хто повернувся до Росії, 40% становлять колишні ув'язнені, які підписали контракт на війну в Україні, щоб вийти з тюрми.
За інформацією проєкту, переважно це міцні та здорові чоловіки, яких на батьківщині засуджували за розбої, вбивства та наркозлочини.
У російській армії це найменш захищена категорія солдатів. Уже до листопада їх знову відправлять на передову до штурмових підрозділів.
Зверніть увагу! Для порівняння, серед обміняних лише 9 осіб – це мобілізовані.
95% тих, кого Росія вимагала обміняти, є етнічними росіянами. Як і раніше, російська сторона не включає до списків на обмін військовослужбовців так званих "ЛДНР" та іноземних найманців.
До слова, Україна неодноразово пропонувала й продовжує наполягати на великому гуманітарному обміні в форматі "усіх на всіх", проте Росія вперто відмовляється повертати додому всіх своїх полонених.
Наразі в Україні залишаються тисячі російських солдатів та іноземних найманців, багато з яких чекають обміну ще з 2022 року.
Російська влада свідомо утримує тисячі своїх військових у полоні, час від часу обмінюючи лише невеликі групи – переважно тих, кого швидко можна повернути на фронт.
Обмін полоненими: останні новини
- Нещодавно успішно завершився обмін полоненими. Президент Зеленський розповів про деталі операції Так, до України повернулися 185 захисників та ще 20 цивільних.
- Більшість з полонених чекала повернення ще з 2022 року.
- З російської неволі 2 жовтня повернулися військовослужбовці різних підрозділів, які боронили Україну на всіх найгарячіших напрямках фронту.
- Також 20 вересня Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом до України можуть повернутися близько тисячі полонених.