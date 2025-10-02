Під час нового етапу повернення полонених сторони провели обмін 185 на 185 військовослужбовців. Російські контрактники, імовірно, невдовзі після обміну повернуться на фронт.

Про таке повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані проєкту "Хочу жить".

Кого з полонених окупантів повернули до Росії?

Серед тих, хто повернувся до Росії, 40% становлять колишні ув'язнені, які підписали контракт на війну в Україні, щоб вийти з тюрми.

За інформацією проєкту, переважно це міцні та здорові чоловіки, яких на батьківщині засуджували за розбої, вбивства та наркозлочини.

У російській армії це найменш захищена категорія солдатів. Уже до листопада їх знову відправлять на передову до штурмових підрозділів.

Зверніть увагу! Для порівняння, серед обміняних лише 9 осіб – це мобілізовані.

95% тих, кого Росія вимагала обміняти, є етнічними росіянами. Як і раніше, російська сторона не включає до списків на обмін військовослужбовців так званих "ЛДНР" та іноземних найманців.

До слова, Україна неодноразово пропонувала й продовжує наполягати на великому гуманітарному обміні в форматі "усіх на всіх", проте Росія вперто відмовляється повертати додому всіх своїх полонених.

Наразі в Україні залишаються тисячі російських солдатів та іноземних найманців, багато з яких чекають обміну ще з 2022 року.

Російська влада свідомо утримує тисячі своїх військових у полоні, час від часу обмінюючи лише невеликі групи – переважно тих, кого швидко можна повернути на фронт.

