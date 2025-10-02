Про таке повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані проєкту "Хочу жить".
Кого з полонених окупантів повернули до Росії?
Серед тих, хто повернувся до Росії, 40% становлять колишні ув'язнені, які підписали контракт на війну в Україні, щоб вийти з тюрми.
За інформацією проєкту, переважно це міцні та здорові чоловіки, яких на батьківщині засуджували за розбої, вбивства та наркозлочини.
У російській армії це найменш захищена категорія солдатів. Уже до листопада їх знову відправлять на передову до штурмових підрозділів.
Зверніть увагу! Для порівняння, серед обміняних лише 9 осіб – це мобілізовані.
95% тих, кого Росія вимагала обміняти, є етнічними росіянами. Як і раніше, російська сторона не включає до списків на обмін військовослужбовців так званих "ЛДНР" та іноземних найманців.
До слова, Україна неодноразово пропонувала й продовжує наполягати на великому гуманітарному обміні в форматі "усіх на всіх", проте Росія вперто відмовляється повертати додому всіх своїх полонених.
Наразі в Україні залишаються тисячі російських солдатів та іноземних найманців, багато з яких чекають обміну ще з 2022 року.
Російська влада свідомо утримує тисячі своїх військових у полоні, час від часу обмінюючи лише невеликі групи – переважно тих, кого швидко можна повернути на фронт.
Обмін полоненими: останні новини
- Нещодавно успішно завершився обмін полоненими. Президент Зеленський розповів про деталі операції Так, до України повернулися 185 захисників та ще 20 цивільних.
- Більшість з полонених чекала повернення ще з 2022 року.
- З російської неволі 2 жовтня повернулися військовослужбовці різних підрозділів, які боронили Україну на всіх найгарячіших напрямках фронту.
- Також 20 вересня Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом до України можуть повернутися близько тисячі полонених.