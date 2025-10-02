Про таке повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані проєкту "Хочу жить".

Кого з полонених окупантів повернули до Росії?

Серед тих, хто повернувся до Росії, 40% становлять колишні ув'язнені, які підписали контракт на війну в Україні, щоб вийти з тюрми.

За інформацією проєкту, переважно це міцні та здорові чоловіки, яких на батьківщині засуджували за розбої, вбивства та наркозлочини.

У російській армії це найменш захищена категорія солдатів. Уже до листопада їх знову відправлять на передову до штурмових підрозділів.

Зверніть увагу! Для порівняння, серед обміняних лише 9 осіб – це мобілізовані.

95% тих, кого Росія вимагала обміняти, є етнічними росіянами. Як і раніше, російська сторона не включає до списків на обмін військовослужбовців так званих "ЛДНР" та іноземних найманців.

До слова, Україна неодноразово пропонувала й продовжує наполягати на великому гуманітарному обміні в форматі "усіх на всіх", проте Росія вперто відмовляється повертати додому всіх своїх полонених.

Наразі в Україні залишаються тисячі російських солдатів та іноземних найманців, багато з яких чекають обміну ще з 2022 року.

Російська влада свідомо утримує тисячі своїх військових у полоні, час від часу обмінюючи лише невеликі групи – переважно тих, кого швидко можна повернути на фронт.

