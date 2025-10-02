Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные проекта "Хочу жить".
Смотрите также Украина вернула из плена 185 защитников и 20 гражданских
Кого из пленных оккупантов вернули в Россию?
Среди тех, кто вернулся в Россию, 40% составляют бывшие заключенные, которые подписали контракт на войну в Украине, чтобы выйти из тюрьмы.
По информации проекта, преимущественно это крепкие и здоровые мужчины, которых на родине осуждали за разбои, убийства и наркопреступления.
В российской армии это наименее защищенная категория солдат. Уже к ноябрю их снова отправят на передовую в штурмовые подразделения.
Обратите внимание! Для сравнения, среди обмененных только 9 человек – это мобилизованные.
95% тех, кого Россия требовала обменять, являются этническими русскими. По-прежнему, российская сторона не включает в списки на обмен военнослужащих так называемых "ЛДНР" и иностранных наемников.
К слову, Украина неоднократно предлагала и продолжает настаивать на большом гуманитарном обмене в формате "всех на всех", однако Россия упорно отказывается возвращать домой всех своих пленных.
Сейчас в Украине остаются тысячи российских солдат и иностранных наемников, многие из которых ждут обмена еще с 2022 года.
Российские власти сознательно удерживает тысячи своих военных в плену, время от времени обменивая лишь небольшие группы – преимущественно тех, кого быстро можно вернуть на фронт.
Обмен пленными: последние новости
- Недавно успешно завершился обмен пленными. Президент Зеленский рассказал о деталях операции Так, в Украину в Украину вернулись 185 защитников и еще 20 гражданских.
- Большинство из пленных ждали возвращения еще с 2022 года.
- Из российской неволи 2 октября вернулись военнослужащие различных подразделений, которые защищали Украину на всех горячих направлениях фронта.
- Также 20 сентября Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в Украину могут вернуться около тысячи пленных.