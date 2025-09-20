Во время встречи с журналистами 19 сентября глава государства сообщил хорошую весть. Скоро в Украину из российской неволи вернется еще тысяча граждан, передает 24 Канал.
Что известно о новом обмене?
По словам президента, секретарь СНБО Рустем Умеров имел разговор с главой российской переговорной группы Владимиром Мединским. Они, говорит политик, находятся в контакте. Чиновники обсудили новый обмен пленными.
Хотим забрать 1000 человек, работают над списками,
– объяснил Зеленский.
Отдельно президент прокомментировал, что встречи делегаций России и Украины в контексте завершения войны не имеют смысла. Каждая из сторон стоит на своих позициях.
Напомним, что ранее в ГУР тоже анонсировали новые обмен пленными. В рамках стамбульских договоренностей должен состояться обмен тяжелораненых бойцов.
Последние новости об обмене пленными
- 18 сентября в Украину вернули 1 тысячу тел украинских военнослужащих, идентификация которых будет проведена в ближайшее время.
- На День Независимости Украины состоялся комбинированный обмен пленными, в результате которого освобождены как военные, так и гражданские. Среди освобожденных гражданских – журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, медик Сергей Ковалев, а также бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.
- Издание WSJ утверждает, что Украина и Россия обменяли более 10 000 военнослужащих через тайный канал, созданный весной 2022 года генералом ГУР Дмитрием Усовым. Канал обмена пленными координируется через штаб ГУР в Киеве и с участием посредников из Турции, Катара и Саудовской Аравии, обеспечивая регулярные обмены во время активной фазы войны.