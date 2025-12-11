Должен состояться большой обмен пленными, но есть нюанс, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что россияне медлят с обменами пленных. Президент предположил, почему именно.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными. По словам, президента оккупанты начали тормозить эти процессы, передает 24 Канал.

Когда может состояться обмен пленными?

По мнению политика, это связано с тем, что россияне хотят общих договоренностей.

Вероятно, речь идет о политических или безопасностных условиях, которые выходят за рамки конкретной темы. То есть вместо того, чтобы просто согласовать списки и провести обмен, они пытаются привязать обмен к каким-то большим переговорам, где можно торговаться за другие вопросы.

Зеленский отметил, что секретарь СНБО Рустем Умеров имел встречу по обмену. Стороны согласовали, что будет достаточно большой обмен до Нового года, и что надо проговаривать списки. Впрочем, сейчас со стороны россиян есть "торможение" этого процесса.