Має відбутися великий обмін полоненими, але є нюанс, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що росіяни зволікають з обмінами полонених, намагаючись прив'язати їх до ширших домовленостей у рамках мирних переговорів.
- Президент каже, що на Новий рік запланували великий обмін полоненими, але Росія зараз гальмує процес.
Володимир Зеленський заявив, що росіяни зволікають з обмінами полонених. Президент припустив, чому саме.
Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими. За словами, президента окупанти почали гальмувати ці процеси, передає 24 Канал.
Дивіться також Призначення очільника ОП: Зеленський сказав, чому воно зараз не в пріоритеті
Коли може відбутися обмін полоненими?
На думку політика, це пов'язано з тим, що росіяни хочуть загальних домовленостей.
Ймовірно, йдеться про політичні або безпекові умови, які виходять за рамки конкретної теми. Тобто замість того, щоб просто погодити списки і провести обмін, вони намагаються прив'язати обмін до якихось великих переговорів, де можна торгуватися за інші питання.
Зеленський зазначив, що секретар РНБО Рустем Умєров мав зустріч щодо обмінів. Сторони погодили, що буде достатньо великий обмін до Нового року, і що треба проговорювати списки. Втім, зараз з боку росіян є "гальмування" цього процесу.
- Нагадаємо, що усередині листопада Рустем Умєров анонсував можливе відновлення процесу обмінів. Він заявив, що йдеться про звільнення з російського полону ще 1200 українців.
- Зауважимо, що останній обмін між сторонами відбувся 2 жовтня. Тоді в Україну повернулися 185 українських захисників із різних підрозділів (серед них двоє бійців "Азову") та ще 20 цивільних.
- 20 листопада Росія повернула до України 1000 тіл, які, за її твердженням, належать українським військовослужбовцям, для проведення ідентифікаційних експертиз.