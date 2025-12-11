Має відбутися великий обмін полоненими, але є нюанс, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що росіяни зволікають з обмінами полонених. Президент припустив, чому саме.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими. За словами, президента окупанти почали гальмувати ці процеси, передає 24 Канал.

Коли може відбутися обмін полоненими?

На думку політика, це пов'язано з тим, що росіяни хочуть загальних домовленостей.

Ймовірно, йдеться про політичні або безпекові умови, які виходять за рамки конкретної теми. Тобто замість того, щоб просто погодити списки і провести обмін, вони намагаються прив'язати обмін до якихось великих переговорів, де можна торгуватися за інші питання.

Зеленський зазначив, що секретар РНБО Рустем Умєров мав зустріч щодо обмінів. Сторони погодили, що буде достатньо великий обмін до Нового року, і що треба проговорювати списки. Втім, зараз з боку росіян є "гальмування" цього процесу.