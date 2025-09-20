Владимир Зеленский заявил, что между делегациями Украины и России есть двусторонние контакты. Прежде всего, по вопросам обмена пленными.

Во время встречи с журналистами 19 сентября глава государства сообщил хорошую весть. Скоро в Украину из российской неволи вернется еще тысяча граждан, передает 24 Канал.

Смотрите также Выполняют сильные задачи: Зеленский анонсировал новый род войск

Что известно о новом обмене?

По словам президента, секретарь СНБО Рустем Умеров имел разговор с главой российской переговорной группы Владимиром Мединским. Они, говорит политик, находятся в контакте. Чиновники обсудили новый обмен пленными.

Хотим забрать 1000 человек, работают над списками,

– объяснил Зеленский.

Отдельно президент прокомментировал, что встречи делегаций России и Украины в контексте завершения войны не имеют смысла. Каждая из сторон стоит на своих позициях.

Напомним, что ранее в ГУР тоже анонсировали новые обмен пленными. В рамках стамбульских договоренностей должен состояться обмен тяжелораненых бойцов.

Последние новости об обмене пленными