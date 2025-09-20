Зеленський анонсував обмін близько тисячі військовополонених
- Володимир Зеленський анонсував повернення близько тисячі українських військовополонених з російської неволі найближчим часом.
- Секретар РНБО Рустем Умєров обговорив із російською стороною новий обмін полоненими.
Володимир Зеленський заявив, що між делегаціями України та Росії є двосторонні контакти. Передусім, з питань обміну полоненими.
Під час зустрічі із журналістами 19 вересня глава держави повідомив гарну звістку. Скоро до України з російської неволі повернеться ще тисяча громадян, передає 24 Канал.
Що відомо про новий обмін?
За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров мав розмову із очільником російської переговорної групи Володимиром Мединський. Вони, каже політик, перебувають в контакті. Чиновники обговорили новий обмін полоненими.
Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками,
– пояснив Зеленський.
Окремо президент прокоментував, що зустрічі делегацій Росії та України в контексті завершення війни не мають сенсу. Кожна зі сторін стоїть на своїх позиціях.
Нагадаємо, що раніше у ГУР теж анонсували нові обмін полоненими. У межах стамбульських домовленостей має відбутися обмін важкопоранених бійців.
Останні новини про обмін полоненими
- 18 вересня в Україну повернули 1 тисячу тіл українських військовослужбовців, ідентифікація яких буде проведена найближчим часом.
- На День Незалежності України відбувся комбінований обмін полоненими, в результаті якого звільнено як військових, так і цивільних. Серед звільнених цивільних – журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, медик Сергій Ковальов, а також колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.
- Видання WSJ стверджує, що Україна та Росія обміняли понад 10 000 військовослужбовців через таємний канал, створений навесні 2022 року генералом ГУР Дмитром Усовим. Канал обміну полоненими координується через штаб ГУР у Києві та за участю посередників із Туреччини, Катару та Саудівської Аравії, забезпечуючи регулярні обміни під час активної фази війни.