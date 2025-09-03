Путин должен положить миллионы своих солдат, чтобы захватить Донбасс, – Зеленский
- Президент Зеленский отверг идею уступок территориями в пользу России, подчеркивая ненадежность гарантий со стороны Путина.
- Зеленский отметил, что Путин рискует потерять миллионы военных, если будет пытаться захватить Донбасс.
Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею уступок территориий в пользу России. Он также сказал, что Россия потеряет миллионы своих военных, если будет продолжать попытки продвигаться на Донбассе.
Соответствующее заявление президент Зеленский сделал во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 3 сентября 2025 года, сообщает 24 Канал.
Что сказал Зеленский относительно возможного обмена территориями?
Президент Украины отметил, что никакие гарантии со стороны Путина не могут быть надежными из-за его неоднократной лжи.
Даже если кто-то поддержит абсурдное предложение о выводе украинских войск с Донбасса, кто может поручиться, что Россия остановится? Никто,
– заявил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы, которые предусматривают сдачу территорий. В то же время решение продолжать попытки захватить Донбасс для российской армии может обернуться миллионными потерями.
Он добавил, что доверие к российскому лидеру отсутствует при любых условиях. Для Украины же важность родных земель значительно больше, чем просто территориальный вопрос.
Для кого-то это просто территория, а для нас – это наша жизнь, история и Конституция. Много аспектов, которые являются очень чувствительными для Украины,
– подытожил Зеленский.
Какая ситуация на Донецком направлении?
Россияне продолжают давить на всех участках фронта. Одним из самых горячих направлений остается Покровск. Противник пытается прорваться к городу небольшими группами.
3 сентября бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады выложили видео уничтожения вражеской техники на Покровском направлении.
По данным Института изучения войны, Россия перебрасывает свои элитные подразделения из Сумской и Херсонской областей в Донецкую область, готовясь к осеннему наступлению. В Генштабе сообщали о новых частях морской пехоты в районе Покровска.
Силы обороны Украины продолжают противостоять врагу и проводить эффективные наступательные действия. В частности, украинские военные освободили поселок Удачное в Донецкой области, где после полной зачистки от российских оккупантов установили флаг Украины.