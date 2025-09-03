Путін має покласти мільйони своїх солдатів, щоб захопити Донбас, – Зеленський
- Президент Зеленський відкинув ідею поступок територіями на користь Росії, наголошуючи на ненадійності гарантій з боку Путіна.
- Зеленський зазначив, що Путін ризикує втратити мільйони військових, якщо буде намагатися захопити Донбас.
Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув ідею поступок територіями на користь Росії. Він також сказав, що Росія втратитить мільйони своїх військових, якщо буде продовжувати спроби просуватися на Донбасі.
Відповідну заяву президент Зеленський зробив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен 3 вересня 2025 року, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Зеленський стосовно можливого обміну територіями?
Президент України наголосив, що жодні гарантії з боку Путіна не можуть бути надійними через його неодноразову брехню.
Навіть якщо хтось підтримає абсурдну пропозицію про виведення українських військ із Донбасу, хто може поручитися, що Росія зупиниться? Ніхто,
– заявив він.
Зеленський підкреслив, що Україна не піде на жодні компроміси, які передбачають здачу територій. Водночас рішення продовжувати спроби захопити Донбас для російської армії може обернутися мільйонними втратами.
Він додав, що довіра до російського лідера відсутня за будь-яких умов. Для України ж важливість рідних земель значно більша, ніж просто територіальне питання.
Для когось це просто територія, а для нас – це наше життя, історія і Конституція. Багато аспектів, які є дуже чутливими для України,
– підсумував Зеленський.
Яка ситуація на Донецькому напрямку?
Росіяни продовжують тиснути на всіх ділянках фронту. Одним з найгарячіших напрямків залишається Покровськ. Противник намагається прорватися до міста невеликими групами.
3 вересня бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади оприлюднили відео знищення ворожої техніки на Покровському напрямку.
За даними Інституту вивчення війни, Росія перекидає свої елітні підрозділи з Сумської та Херсонської областей на Донеччину, готуючись до осіннього наступу. В Генштабі повідомляли про нові частини морської піхоти в районі Покровська.
Сили оборони України продовжують протистояти ворогу й проводити ефективні наступальні дії. Зокрема, українські військові звільнили селище Удачне на Донеччині, де після повної зачистки від російських окупантів встановили прапор України.