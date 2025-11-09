Враг продвинулся на Гуляйпольском направлении и оккупировал село: обновленная карта DeepState
- Российская армия оккупировала село Успеновка на Гуляйпольском направлении, что усложняет ситуацию в районе города.
- Заметны продвижения врага у Степной Новоселовки и еще нескольких сел.
Враг продолжает захватывать украинскую территорию, хотя и сталкивается с давлением Сил обороны. За последние сутки ситуация на фронте снова изменилась.
Какие изменения на фронте сегодня?
За последние сутки российская армия оккупировала село на Гуляйпольском направлении. Речь идет об Успеновке, расположенной к северо-востоку от Гуляйполя. Захват этого стратегического пункта несколько усложняет ситуацию в районе города.
Также ухудшилась ситуация вблизи Степной Новоселовки, где оккупанты имели успехи за прошедшие сутки. Село расположено на Харьковщине в более чем 17 километрах от Купянска.
Продвижение также заметили у Злагоды, что тоже расположена возле Гуляйполя.
С оккупированной Успеновки российский агрессор продвинулся к Сладкому. Аналитики зафиксировали стремительный выход вперед в направлении Доброполья.
Изменения заметны и возле Охотничьего. На этот район оккупанты направили много сил.
Что происходит на фронте?
Ранее сообщалось, что Силы обороны остановили продвижение врага на востоке Запорожской области, проведя зачистку в Сладком и Ровнополье. Вблизи Полтавки и Успеновки, силы россиян накапливались, ведь они стремились возобновить наступательные действия.
Военнослужащий ВСУ Александр Бабак в эфире 24 Канала сообщил, что враг несколько остановил бои в Покровске. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что враг имеет серьезные потери.
За минувшие сутки украинские защитники приняли участие в 196 боевых столкновениях на Покровском, Купянском, Лиманском, Славянском, Краматорском и других направлениях.